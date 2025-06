Benn Mathurin bate recorde e lidera Pacers sobre Thunder

Benn Mathurin foi o nome do Jogo 3 das finais entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder. Com 27 pontos, o reserva quebrou um recorde pessoal, foi o cestinha do duelo e liderou a vitória por 116 a 107 na noite desta quarta-feira (12). Desse modo, a equipe da casa abriu 2 a 1 na série decisiva e se aproximou do título inédito.

Com o triunfo, o Indiana Pacers se recuperou de uma dura derrota para o Oklahoma City Thunder no Jogo 2. Após roubar o mando inicial, a equipe perdeu por 123 a 107. No entanto, o coletivo conseguiu impedir o forte ataque adversário e garantiu a segunda vitória do time do Leste nas finais da NBA.

O jogo

O início do jogo indicou que o Thunder dominaria o Pacers. Como no duelo passado, Chet Holmgren começou brilhando e foi o ponto forte de Oklahoma City no início da partida. O pivô começou com uma bandeja e trocou pontos com Pascal Siakam nos primeiros três minutos, com o placar marcando 10 a 6 para os visitantes.

Após um arremesso de ala-pivô do Pacers, Lu Dort respondeu com uma bola de três. Na sequência, Holmgren acertou mais uma tentativa de meia-distância, o que deixou a vantagem em 15 a 6 e forçou um tempo técnico de Indiana.

O retorno pós-pausa veio com uma resposta do Pacers contra o Thunder. Primeiro, Ben Sheppard com uma cesta de dois e, depois, Obi Toppin com uma bandeja. Porém, Chet Holmgren retomou a vantagem com dois lances-livres e uma enterrada.

Após a sequência de lances, Pacers e Thunder trocaram pontos, mas Oklahoma City manteve a liderança. Aos 3 minutos, Tyrese Haliburton acertou de três pontos e deixou a direrença em dois pontos. No entanto, Shai Gilgeous-Alexander surgiu e marcou todos os seus seis pontos do quarto nos últimos dois minutos. No fim, os visitantes fecharam o período vencendo por 32 a 24.

Segundo quarto

O segundo quarto promoveu uma reviravolta no placar. Isso graças a TJ McConnell. O armador seguiu em quadra após a virada de quarto, conseguiu dois roubos de bolas e distribuiu quatro assistências nos primeiros três minutos. O Thunder, enquanto isso, se limitou a lances-livres de Chet Holmgren e uma cesta de Cason Wallace, o que fez o técnico Mark Daigneault pedir um tempo técnico.

No lance após a pausa, McConnell acertou dois lances livres e colocou o Pacers pela primeira vez a frente no placar contra o Thunder, em 37 a 36.

Logo depois, Benn Mathurin acertou uma bandeja e aumentou a vantagem do Pacers sobre o Thunder. Depois, Isaiah Joe acertou de três pontos e empatou o placar. Então, Andrew Nembhard respondeu na mesma moeda e o armador de Oklahoma City acertou mais uma. No entanto, uma sequência de cinco pontos de Mathurin abriu uma vantagem ligeira para Indiana.

O empate veio novamente aos três minutos, com uma bandeja de Shai Gilgeous-Alexander. Na sequência, os times trocaram cestas, mas o Thunder não conseguiu retormar a liderança diante do Pacers. No minuto final, McConnell marcou dois lances-livres e acertou um arremesso a sete segundos para deixar Indiana vencendo por 64 a 60 rumo aos vestiários.

Na volta do intervalo, Jalen Williams abriu o placar com uma bandeja e marcou um arremesso logo depois. Na sequência, Siakam errou uma cesta e Gilgeous-Alexander acertou outra, para virar o jogo a favor do Thunder e forçar uma pausa do Pacers. Apesar do tempo, Indiana seguiu errando as tentativas e Williams marcou mais dois pontos.

A cesta do Thunder, assim, forçou uma reação do Pacers, que respondeu com seis pontos seguidos e retomou mais uma vez a liderança. Após isso, o placar empatou mais duas vezes, até que Haliburton acertou do perímetro e Oklahoma City pediu um tempo aos 5:40 minutos.

A pausa encaixou a defesa de Oklahoma City, mas não o ataque. Apesar de impedir diversos ataques do Pacers, o Thunder demorou aproveitar as chances ofensivas. Até os dois minutos, quando Gilgeous-Alexander marcou uma cesta, chegou a 21 pontos e virou o placar. Após isso, Siakam respondeu e empatou outra vez.

Porém, uma cesta e falta de Holmgren, além de um acerto do perímetro de Jalen Williams deixaram os visitantes vencendo por 89 a 84 no fim do terceiro quarto.

Último quarto

No último quarto, mais reviravoltas. Indiana enfim conseguiu controlar o ataque de Oklahoma City e não demorou para tomar a frente do placar. O destaque do período entre Pacers e Thunder foi Benn Mathurin, que marcou oito pontos nos quatro minutos iniciais, sendo o responsável por virar o jogo com uma cesta de três.

Após a virada, a defesa do Pacers seguiu brilhando, com três tocos e dois lances livres nos quatro minutos seguintes. Desse modo, aos três minutos, Aaron Nesmith acertou uma cesta de três pontos, que deixou Indiana liderando por 110 a 102.

No minuto seguinte, o ataque do Pacers cometeu dois erros seguidos contra o Thunder. Alex Caruso reduziu para 110 a 104 com lances livres. Porém, Myles Turner conseguiu tocos seguidos para evitar cestas de Chet Holmgren. Gilgeous-Alexander teve uma nova chance depois, mas errou um arremesso e viu Siakam responder com uma bandeja no contra-ataque.

Por fim, nos 60 segundos finais, o Thunder teve chances de encostar no placar pelos lances livres. No entanto, errou três de seis tentativas e permitiu ao Pacers manter a liderança.

(1) Oklahoma City Thunder 107 x 116 Indiana Pacers (2)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 26 6 3 1 0 Shai Gilgeous-Alexander 24 8 4 0 3 Chet Holmgren 20 10 2 1 0 Lu Dort 12 4 0 0 0 Alex Caruso 8 5 4 2 0

Três pontos: 10-22; Dort: 4-5

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Benn Mathurin 27 4 1 0 1 Tyrese Haliburton 22 9 11 2 1 Pascal Siakam 21 6 4 2 1 TJ McConnell 10 1 5 5 0 Myles Turner 9 2 1 1 5

Três pontos: 9-27; Haliburton: 4-8

