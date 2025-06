NBA: Brook Lopez pode ser alvo do Lakers

De acordo com Jake Fischer, da plataforma Substack, Brook Lopez pode ser um alvo do Los Angeles Lakers na agência livre da NBA. O pivô do Milwaukee Bucks estará livre do atual contrato e o time angelino busca um pivô para a próxima temporada. Ainda segundo o jornalista, o veterano agrada à direção da franquia da Califórnia.

“O Lakers é fã de Brook Lopez há muito tempo. Isso não garante que a franquia vai atrás dele de novo, mas a expectativa é que o time busque um pivô no mercado nesta offseason. Além disso, ouvi que o Houston Rockets teria novamente interesse em contratar Lopez caso não consiga manter Steven Adams”, escreveu o jornalista.

Não é a primeira vez que rumor sobre a possível chegada de Brook Lopez no Lakers circula a NBA. Isso porque, o jornalista Gery Woelfel já havia alertado para a possibilidade.

“Um nome para mantermos em mente é Brook Lopez. Ele mora em Fresno, na Califórnia. Se conseguir ele por um ano, na posição de pivô, é bom. A posição é difícil. Quem está disponível? Myles Turner? O melhor cara disponível é Brook Lopez. O Warriors tem quatro escolhas de primeira rodada para serem agressivos e trocarem”, disse o jornalista.

Enquanto isso, é pouco provável que o Milwaukee Bucks queira dar um novo contrato ao jogador de 36 anos. Segundo Matt Moore, do portal Hardwood Paroxysm, ele deve deixar a equipe na offseason. Como agente livre irrestrito, poderá assinar com qualquer equipe da NBA. Ainda de acordo com o jornalista, a franquia vai privilegiar um acerto com o ala-armador Kevin Porter, também agente livre. Assim, a parceria entre Bucks e Lopez tem tudo para se encerrar nas próximas semanas.

Campeão da NBA em 2021, Brook Lopez chegou ao Bucks em 2018. Antes, ele defendeu Brooklyn Nets (2008-2017) e Los Angeles Lakers (2017-18). Mas, em Milwaukee, o pivô se tornou um ótimo espaçador de quadra, com seus arremessos do perímetro. Em 2024/25, por exemplo, o veterano alcançou médias de 13 pontos, cinco rebotes, 1,9 toco, além de um aproveitamento de 37,3% nas bolas de três.

Velho problema

A posição de pivô tem sido pata em Los Angeles há meses. Em janeiro, Anthony Davis já havia “pedido” a contratação de um jogador para a posição. Depois, o cenário ficou ainda mais urgente. Afinal, o astro foi trocado para o Dallas Mavericks, no acordo histórico que levou Luka Doncic ao Lakers.

Vale lembrar que o GM do Lakers, Rob Pelinka, chegou a fazer troca por um pivô na trade deadline. Na ocasião, o time acertou com Mark Williams, do Charlotte Hornets. Entretanto, por problemas físico, o acordo foi desfeito e o técnico JJ Redick terminou 2024/25 sem reforço para a posição. Assim, Jaxson Hayes, antes pouco utilizado, ganhou espaço, mas não agradou nos playoffs da NBA.

Como resultado, Hayes jogou um total de 30 minutos em quatro jogos contra o Minnesota Timberwolves. Da mesma forma, sequer entrou em quadra no quinto e derradeiro duelo da série.

