Brook Lopez pode ser alvo do Warriors na offseason

O Milwaukee Bucks foi eliminado dos playoffs da NBA e pode sofrer uma reformulação para a próxima temporada. De forma similar, o Golden State Warriors também deve tentar se reforçar e mudar o time. A ligação entre os fatos é Brook Lopez, pivô do Bucks, que pode ser alvo do Warriors na offseason. A informação é de Bobby Marks, da ESPN.

“Um nome para mantermos em mente é Brook Lopez. Ele mora em Fresno, na Califórnia. Se conseguir ele por um ano, na posição de pivô, é bom. A posição é difícil. Quem está disponível? Myles Turner? O melhor cara disponível é Brook Lopez. O Warriors tem quatro escolhas de primeira rodada para para serem agressivos e trocarem”, disse o jornalista.

Portanto, na temporada, Lopez teve médias de 13 pontos, cinco rebotes e 1.8 tocos por jogo. O pivô se destaca por seu arremesso de três pontos e sua defesa de garrafão, que contribuíram para o título do Milwaukee Bucks em 2021. Dessa forma, como o Warriors gosta de jogar com pivôs móveis e que arremessam de três, o jogador é visto como um bom encaixe.

No entanto, há outras opções. Nikola Vucevic, do Chicago Bulls, é uma delas. O pivô já era interesse na trade deadline, mas a troca acabou não acontecendo.

Ademais, o Warriors foi eliminado pelo Minnesota Timberwolves em cinco jogos nos playoffs da NBA. Sem Stephen Curry, lesionado, o time não teve poder de fogo o bastante para bater os adversários. Mas, o armador voltará para a próxima temporada, e Jimmy Butler e Draymond Green também. Assim, o Warriors tenta montar um time melhor ao redor de suas estrelas e Brook Lopez serie o primeiro alvo da offseason.

Pelo lado do Bucks, porém, pode ser um caminho contrário: o da reconstrução. O time foi eliminado pelo Indiana Pacers logo na primeira rodada, e, de acordo com Shams Charania, da ESPN, Giannis Antetokounmpo pensa, pela primeira vez, em deixar a equipe. Assim, caso o grego saísse, seria um sinal para trocar outras peças “velhas” e com contratos grandes, como Lopez.

De toda forma, as equipes devem começar a se movimentar ao final da temporada. Afinal, tanto Warriors quanto Bucks prometem uma agência livre movimentada, seja de reforços ou de reconstrução.

