Com esta troca tripla, Nuggets, Lakers e Nets reforçam times

Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets poderiam fazer uma troca tripla. Ao menos, em uma simulação que poderia ajudar os três times. De acordo com o site Fadeaway World, a negociação daria aos elencos mais profundidade. Mas mais que isso, faria as equipes mais fortes para a próxima campanha da NBA.

Então, a publicação indica que a maior carência do Lakers no momento é o garrafão. Nos playoffs, por exemplo, ficou claro que o time de Los Angeles precisava de um pivô, especialmente com a saída de Anthony Davis na troca por Luka Doncic. Como Mark Williams teve sua negociação vetada, sobrou apenas Jaxson Hayes para a posição.

Ou seja, pelo lado do Lakers, a troca seria para reforçar o time com um pivô capaz de atuar ao lado de LeBron James e Doncic. Aliás, é um tipo de jogador que o armador esloveno pediu logo quando chegou. Alguém que tivesse o estilo de jogo de Dereck Lively, seu antigo colega no Dallas Mavericks.

Publicidade

Por outro lado, o Nuggets precisa resolver o seu banco. Nos playoffs, o time sentiu muito a falta de elenco. Afinal, o técnico David Adelman falou sobre isso quando notou que seus comandados estavam exaustos ao fim dos jogos. Sem peças de reposição, jogadores como Nikola Jokic, Aaron Gordon e Jamal Murray atuaram por mais minutos que poderiam ou gostariam.

Leia mais

Já o Nets, que precisa montar um time competitivo, faria uma troca envolvendo Lakers e Nuggets para poder competir por vitórias. O fato é que o time do Brooklyn tem de fazer muito mais na offseason para ter alguma chance em um futuro próximo.

Publicidade

Lakers recebe

Nic Claxton

Com Claxton, o Lakers ganha o pivô que tanto fez falta nos playoffs, enquanto o time já sabe que não terá Hayes.

Nets recebe

Michael Porter

Escolha 55 do Draft de 2025

Porter é um ala que pode atuar como ala-pivô, apesar de não ser conhecido por ser especialista em defesa. Com mais espaço e um papel maior do que tem em Denver, ele poderia ajudar de imediato.

Publicidade

Nuggets recebe

Rui Hachimura

Dalton Knecht

Escolha 8 do Draft 2025

Por fim, o Nuggets ganharia dois jogadores com boa capacidade no arremesso de três. Mas o ponto é que Hachimura poderia chegar para ser o titular e ajudar em diversas áreas. Enquanto isso, Knecht viria do banco para dar profundidade ao grupo.

Publicidade

A troca

Lakers e Nuggets estão em outro estágio na NBA no momento. Para o Nets, a situação é bem diferente. Afinal, o elenco ainda não é bom o bastante para brigar por algo no Leste.

A matéria do site dá aos dois times do Oeste jogadores que poderiam ajudar a chegarem a outro nível com contratações pontuais. E o que acontece ali é que Lakers e Nuggets reforçam seus elencos sem perderem muito.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA