Boletim de rumores do Draft da NBA (09/06/2025)

Bem-vindo à edição de 09 de junho do boletim de rumores do Draft da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações para o recrutamento deste ano.

“Quieto”, Kasparas Jakucionis pode ter promessa de seleção

O Combine costuma marcar o início da maratona de treinos de prospectos para times. Mas, com Kasparas Jakucionis, a lógica foi o contrário: ele sumiu após o evento e não existem informações sobre quem vai visitar. Por isso, os rumores já aumentaram em torno do seu nome. Segundo Krysten Peek, do site Hoops HQ, o armador poderia ter uma promessa de escolha na loteria (TOP 14).

“É incomum não ouvir nada sobre um jogador nesse momento, antes do recrutamento. Isso aponta para uma promessa e os dois lados não querem que vaze nada. Kasparas é o caso deste ano. A sua janela de escolha, a princípio, está entre a sexta e 16a escolha. E todo mundo foi embora do Combine com a impressão de que ele já tem algum tipo de garantia”, revelou a analista.

Rivais cogitam interesse do Thunder em escolha de loteria

O Oklahoma City Thunder tem duas escolhas de primeira rodada no draft deste ano (15 e 24). No entanto, por ter um elenco jovem e cheio de contratos garantidos, não pode comportá-las. Então, o que vão fazer? De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a aposta entre os rivais é que o time pode tentar “subir” para a loteria.

A equipe de Oklahoma, de fato, tem um longo histórico de realizar negociações na noite do recrutamento. Em particular, negociar seleções de fim de primeira rodada. E, além disso, o Thunder tem várias escolhas futuras que pode incluir em trocas. Não se sabe, no entanto, quem são as equipes do fim da loteria que teriam interesse em “descer”.

Leia mais sobre o Draft da NBA

Sem garantia, Dylan Harper não limita circuito de treinos

Dylan Harper é um consenso entre projeções como a segunda escolha do draft. Mas o armador não está convencido disso e tomou uma rota mais cautelosa. É comum que os atletas em sua posição só fizessem treinos para o San Antonio Spurs às vésperas do recrutamento. Por sua vez, ele vem se apresentando para vários times sem limitar o circuito de visitas.

“O processo tem sido ótimo para mim e já fiz alguns treinos. Estou tentando manter o meu corpo em forma e, assim, ficar pronto para o próximo nível. Todo mundo é muito bom na NBA, então preciso iniciar a carreira com a mente e físico ideais. Eu tenho que me garantir, pois a competição é dura”, disse Harper, em entrevista nos últimos dias.

Maluach cresce como “azarão” para segunda escolha geral

E parece que Harper está certo em manter as suas opções em aberto. Porque o Spurs também está. O armador é o favorito para ser a segunda escolha, mas está longe da questão estar encerrada na franquia. Outros nomes estão em consideração. Segundo Krysten Peek, do site Hoops HQ, um dos mais fortes é o pivô Khaman Maluach.

“Outro nome que ganha força nos bastidores para San Antonio é Khaman. Eles podem criar um tipo de ‘torres gêmeas’, digamos assim, com o sudanês atuando com Victor Wembanyama. Dentro da organização há certo apoio à ideia de selecionar outro pivô jovem que possa aprender a jogar ao lado do francês”, explicou Peek.

Segundo analista, Pelicans cogita troca para ter Ace Bailey

Ace Bailey, certamente, é um dos prospectos mais divisivos deste recrutamento. Ele ainda parece ser o favorito para ser a terceira escolha geral, mas o seu estilo de jogo não é unanimidade. Dividir opiniões não costuma ser positivo, mas quer dizer que há quem o ame também. De acordo com Rafael Barlowe, do site NBA Big Board, o New Orleans Pelicans é um dos que avaliam o ala muito bem.

“Eu não sou um grande fã de Ace. Por isso, se fosse o Philadelphia 76ers, estaria bem aberto a descer da terceira posição. Eu ouvi dizer que Nova Orleans, que tem a sétima seleção, adora o menino. Joe Dumars, em particular, parece gostar muito dele e está na presidência agora. Será que não conseguem fechar uma troca?”, especulou o especialista em recrutamento.

