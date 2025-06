Draft da NBA: Cooper Flagg marca treino com Mavericks

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o principal nome do próximo Draft da NBA, Cooper Flagg, fara um treino privado com o Dallas Mavericks. Ainda segundo o jornalista, o encontro deve acontecer no dia 17 de junho. A franquia, dona da primeira escolha do recrutamento de 2025,já deixou claro que não pretende selecionar outro jogador.

Da mesma forma, Charania também revelou que Cooper Flagg não planeja fazer treinos por outros times. Assim, franquia e jogador estão alinhados para a campanha de 2025/26 da NBA. O jovem ala deve assumirá um papel importante na equipe de Jason Kidd a fim de levar Dallas aos playoffs novamente.

O Mavericks foi o grande vencedor da Loteria do Draft 2025 da NBA e por isso terá Cooper Flagg. Dessa forma, o time que trocou Luka Doncic na última trade deadline ganhou o direito de fazer a primeira escolha geral do recrutamento deste ano. O Mavs tinha 1,8% de chances de ganhar a posição 1. Aliás, esta é a primeira vez na história que a franquia fará a primeira seleção.

Publicidade

Leia mais!

Desde agosto de 2023, quando anunciou sua decisão de se formar no ensino médio um ano antes e se matricular em uma faculdade aos 17 anos, Flagg é considerado o favorito à primeira escolha. O ala de 18 anos, aliás, foi eleito o melhor jogador do College na última temporada pela Universidade de Duke. Portanto, o Mavs o terá em seu elenco a partir da próxima campanha.

Flagg superou as expectativas ao ganhar quase todos os principais prêmios nacionais de jogador do ano. Isso porque ele teve médias de 19,2 pontos, 7,5 rebotes e 4,2 assistências, e liderando sua equipe em uma campanha de 35 vitórias e apenas quadro derrotas. Então, disputou oo na Final Four do March Madness.

Publicidade

A chegada de Cooper Flagg deve acalmar os ânimos no Dallas Mavericks. Afinal, desde a troca de Doncic para o Los Angeles Lakers, a torcida tem criticado bastante a direção. Sobretudo, o GM Nico Harrison, responsável pelo acordo que tirou o astro da equipe. Além disso, ele deve atuar ao lado de Anthony Davis e Kyrie Irving. O armador veterano tem uma opção de jogador de US$43,9 milhões para a temporada 2025/26 e deve exercê-la.

Por fim, vale lembrar que Draft da NBA será realizado nos dias 25 e 26 de junho, no Barclays Center, em Nova York.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA