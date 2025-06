De olho no draft, Nets volta a estudar troca de Cam Johnson

Já não é segredo para ninguém que a NBA inteira aguarda a troca de Cam Johnson no Brooklyn Nets. A novidade é que essa negociação pode avançar antes da abertura da agência livre. Segundo o site NetsDaily, a equipe voltou a estudar possíveis negócios com o arremessador de olho no draft. O plano dos nova-iorquinos, a princípio, seria conseguir uma segunda escolha de loteria (TOP 14) no recrutamento.

A franquia estaria em contato com rivais sobre um pacote que inclui, além do jogador, a 19a escolha do draft. Por enquanto, os “alvos” são times na segunda metade da loteria. Dois deles, em particular, surgem como possibilidades mais fortes: o Toronto Raptors (9) e o Houston Rockets (10). O Nets estaria pronto também para assumir um contrato “indesejado” nessa negociação.

As conversas são difíceis por causa da perspectiva de caos que o mercado da NBA vive antes da agência livre. Raptors e Rockets, por exemplo, seriam duas das equipes mais interessadas na situação de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks. A troca pelo astro grego, certamente, envolveria as suas seleções altas nesse recrutamento. O GM do Nets, Sean Marks, também já disse que não tem pressa para fazer negócio.

“Posso garantir que não são poucos os times que ligam para falar de Cam. Ele é um bom jogador e está valorizado no mercado, mas nós também o valorizamos bastante. Eu não consigo pensar em um caminho ou franquia em que ele não poderia se encaixar. Então, há várias rotas que podemos adotar para construir com Cam por aqui. Não precisamos nos desfazer dele”, cravou o dirigente, ao fim da temporada regular.

No aguardo

É raro que um jogador seja totalmente surpreendido por uma troca. Johnson não vai ser, certamente, caso ocorra. Afinal, os rumores em torno do seu nome já se estendem há mais de uma temporada. Mas o discurso oficial sempre é bem diferente. O Nets nunca vai dizer em público que o atleta está disponível. E, ao mesmo tempo, ele garante que quer seguir em Nova Iorque.

“Eu estou comprometido com o que estamos construindo aqui, antes de tudo. Sinto que coloquei muito esforço para ser parte desse programa. E isso é uma coisa séria demais, pois também sinto que ganhei um senso de responsabilidade com o plano. Quero saber tudo o que está acontecendo. Eu sei que não vou participar de todas as decisões, mas gostaria de saber o que planejam”, contou o chutador.

Johnson, no entanto, deu a entender que está pronto para uma negociação a qualquer momento. A estratégia é se manter como prioridade em sua carreira. “O meu trabalho no momento, acima de tudo, precisa ser trabalhar em mim mesmo. Preciso melhorar a cada dia para, assim, poder lidar com tudo o que pode acontecer com o máximo profissionalismo”, concluiu.

Faz parte?

Está claro que o Nets não vai ter problemas em achar interessados e ofertas de troca por Cam Johnson. Mas, se o impasse se arrasta há tanto tempo, é porque há dúvidas. Se várias equipes têm interesse, o jogador tem muito valor. A franquia pode conseguir um bom retorno pelo ala, mas seria melhor do que tê-lo. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, esse é o dilema em Brooklyn nos últimos meses.

“Cam gerou bastante interesse antes da trade deadline e, por isso, aposto que vai seguir envolvido em rumores. Brooklyn o valoriza bastante. Não só por sua capacidade técnica, mas também por ser alguém de quem todos gostam no vestiário. É um companheiro de elenco e, acima de tudo, uma ótima pessoa. A grande dúvida, então, é se o veem como alguém para estar no time que constroem a longo prazo”, resumiu o jornalista.

