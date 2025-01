Nets estipula preço para troca de Cam Johnson

O Brooklyn Nets disponibilizou Cam Johnson no mercado de troca da NBA. No entanto, o sucesso do ala na atual temporada permitiu uma alta pedida da franquia em qualquer negociação. De acordo com Brian Lewis, do jornal New York Post, o valor definido é um pacote com duas escolhas de primeira rodada ou equivalente.

Johnson se tornou um dos melhores nomes do Nets na temporada. Em seu sexto ano na liga, ele tem médias de 19.6 pontos, 4.2 rebotes e três assistências. Além disso, registra aproveitamentos de 49.6% dos arremessos gerais, 42.8% dos três pontos e 89.7% dos lances livres. Assim, próximo do “clube 50/40/90”.

O contrato do ala é outro atrativo no mercado de trocas. Afinal, ele tem mais três temporadas de acordo, com uma média de US$22 milhões por ano. Ou seja, um valor de um jogador complementar, mas capaz de adicionar números de uma segunda ou terceira estrela.

Não à toa, diversos times já estudaram a troca com o Nets por Cam Johnson. Nos rumores mais recentes estão Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder e Sacramento Kings. No passado, o Golden State Warriors e o Denver Nuggets também demonstraram interesse. No entanto, as franquias têm pacotes mais limitados.

Entre os destinos mais prováveis, inclusive, o Kings é quem tem os melhores ativos. A franquia, afinal, poderia oferecer um pacote com uma escolha de primeira rodada, Kevin Huerter e Trey Lyles.

Enquanto nada acontece, as franquias devem acelerar as negociações com o Nets. Isso porque, o prazo de trocas, em 6 de fevereiro, está próximo. Portanto, qualquer time interessado em conseguir o ala para a pós-temporada tem menos de 20 dias para dar uma oferta que atenda às demandas de Brooklyn.

A saída de Cam Johnson pode ser o movimento final do Nets em busca de uma grande escolha de Draft após 2024/25, que já teve algumas trocas. O time teve um começo de ano acima do esperado, mas precisou fazer alguns acordos para respeitar o processo de reconstrução. Assim, melhorando as chances de obter uma grande pick na loteria de 2025.

Os rumores, porém, apontam que não há pressa para negociá-lo. Ainda com 28 anos, Johnson é visto como um nome que pode seguir no elenco para contribuir na reconstrução. Então, se não houver nenhuma proposta à altura, não é improvável que ele siga em Nova York em 2025/26.

