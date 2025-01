Após derrota, Jordan Poole deixa indireta a Draymond Green

Washington Wizards e Golden State Warriors se enfrentaram na rodada de sábado (18). O confronto, que terminou em vitória do time da Califórnia por 122 a 114, marcou o reencontro de Jordan Poole e Draymond Green. Os ex-companheiros têm suas carreiras marcadas por uma briga na pré-temporada de 2023.

No duelo contra seu ex-time, Poole marcou 38 pontos e brilhou pelo Wizards. No entanto, a marca não foi suficiente para ele conseguir liderar a vitória do líder do Leste. Por fim, o resultado e sua marca de pontuação foram minimizados por uma indireta a Green.

“Eu amo aqueles caras lá. Na verdade, amo a maioria daqueles caras lá”, corrigiu Poole.

O armador do Wizards não deixou claro. Ainda assim, é evidente que a resposta de Jordan Poole foi uma indireta a Draymond Green. Os dois, afinal, se confrontaram durante um treino de pré-temporada, que terminou com um soco do ala-pivô no jovem jogador.

No X (antigo Twitter), Green entendeu a mensagem e respondeu: “eu realmente sinto muito”.

O desentendimento de ambos aconteceu em setembro de 2023. Na época, o Warriors vinha de um título na NBA, onde Poole foi o destaque. Porém, uma provocação dele a Green terminou com um soco do ala-pivô no rosto do ala-armador. Embora os demais jogadores tenham separado e evitado algo pior, o confronto se tornou público por imagens vazadas.

O soco de Green, aliás, teria sido uma reação à uma provocação de Poole, de acordo com o jornalista Pablo Torre, do podcast Pablo Torre Finds Out.

“Você é uma mochila cara do 30”, teria dito Poole. Ou seja, para o jovem, Green sempre foi carregado pelo astro Stephen Curry. E recebendo um alto salário. Assim, o ala-pivô se descontrolou e agrediu o companheiro. O caso ocorreu durante um treino antes do início da campanha em 2022/23.

O episódio com Green afetou consideravelmente o vestiário. Desta forma, para evitar um novo problema, o Warriors precisou tomar um escolha: Green ou Poole. De início, por conta da renovação com o ala-armador, parecia que o camisa 23 sairia. Contudo, a franquia decidiu trocar o jovem para o Wizards, enquanto renovou com o quatro vezes campeão da NBA.

Quase dois anos depois, Draymond Green relembrou a polêmica com Jordan Poole. Segundo ele, a relação dos dois era de proteção. No entanto, após o episódio, ambos praticamente não se falavam, sendo a renovação de contrato do jovem armador uma cena que marcou o experiente ala-pivô.

“Um dos piores sentimentos que tive como jogador foi vê-lo conseguir um contrato, saber que estraguei tudo e não pude celebrar. Acho que ele teve uma festa ou algo assim como o pessoal em San Francisco. Não poder ir celebrar isso com ele. Eu estraguei tudo”, afirmou Green durante seu podcast.

