Para analista, Stephen Curry mente sobre trocas no Warriors

Stephen Curry surpreendeu ao dizer que era contra trocas imediatistas no Golden State Warriors. O astro defendeu o sucesso em longo prazo da equipe e, com isso, não quer ver nenhuma decisão impulsiva no meio da temporada. Muita gente elogiou o craque, pois mostrou um pensamento mais coletivo do que individual. Mas Stephen A. Smith aposta que o discurso do armador é uma mentira.

“Eu fiquei chocado com as palavras de Stephen, antes de tudo. E acho que não sei como me sentir sobre isso. Admiro, por um lado, a consciência e falta de individualismo dele. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é um dos melhores. E ainda tem a capacidade de ser campeão. Por isso, para mim, é bem difícil crer que ele realmente pensa dessa forma”, opinou o polêmico analista da ESPN.

As especulações sobre trocas no Warriors estão a todo vapor por causa da situação do time na classificação. Se a temporada terminasse hoje, a equipe mal conseguiria uma vaga no play-in. O armador Dennis Schroder já foi adquirido, mas os torcedores estão ansiosos por mais ajuda e reforços. Por isso, independentemente da opinião de Curry, Smith acha que a franquia precisa fazer algo.

Publicidade

“Nesse momento, Golden State mal está na 10a posição do Oeste. Só venceu oito dos últimos 25 jogos. Então, será que um time deveria estar nessa situação quando ainda tem um superastro atuando no nível de um superastro? Eu enalteço a consciência de Stephen, mas, se estou na direção do Warriors, ignoro o que ele disse”, cravou o veterano comentarista.

Leia mais sobre o Golden State Warriors

Responsabilidade

É verdade que, a princípio, Stephen Curry não se posicionou contra o Warriors realizar trocas. Ele aprova a postura ativa do time em busca de oportunidades no mercado, por exemplo. Só se posicionou contra os rumores de aquisições de grandes nomes usando vários ativos e altas expectativas dos fãs. Ele quer competir por títulos agora, mas com um planejamento responsável.

Publicidade

“Nós temos a responsabilidade de deixar a franquia em uma boa condição quando já não estivermos mais aqui. Por isso, eu não quero trocas ou movimentos desesperados, que possam prejudicar o futuro. Isso não significa que não devemos explorar o mercado e tentar melhorar. Mas não podemos ‘queimar’ ativos de forma impulsiva só para fazer alguma coisa”, explicou o ídolo da equipe.

Curry sabe que a chance do Warriors fechar mais alguma troca antes da trade deadline é alta. Então, só torce para que não seja nenhuma loucura. “É claro que nenhuma equipe quer ficar parada enquanto as chances passam. Então, se você tiver a oportunidade de uma troca que faça sentido, vá em frente. Mas isso não pode ser feito a qualquer custo”, reforçou.

Publicidade

Desperdício

Nos últimos dias, pivôs disponíveis no mercado têm sido especulados no Warriors. Nikola Vucevic ganhou a companhia de nomes como Robert Williams e Jonas Valanciunas, por exemplo. Mas, no fim das contas, o que Golden State vai fazer? Ninguém tem certeza. Smith, no entanto, aponta que a pressa não deveria partir só de Curry. Os próprios dirigentes da franquia também estão em uma luta contra o tempo.

“Você não pode ficar estagnado quando tem um jogador como Stephen. Pois isso é um desperdício. Se sou Joe Lacob [dono], eu penso em quais são as chances de ter outro atleta desse porte no futuro próximo. Ou em qualquer outro momento da minha vida. Vai ser difícil achar outro Stephen Curry, então precisam aproveitar enquanto está lá”, concluiu o célebre analista.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA