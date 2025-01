Warriors mira troca por pivô do Mavericks

O Golden State Warriors está de olho em uma troca por um pivô do Dallas Mavericks. De acordo com Raunak Bose, do The Times of India, o novo alvo da franquia é Daniel Gafford. O veterano perdeu espaço para Dereck Lively II no time titular e tem despertado o interesse de algumas equipes da NBA.

“O Warriors pode oferecer ativos para garantir a troca com o pivô do Mavericks”, informou Bose. “Uma das peças principais no negócio pode ser Gary Payton II, que construiu sua carreira como um dos defensores mais versáteis da NBA. Com sua habilidade, ele permanece um nome valioso para qualquer time que queira melhorar sua defesa”, completou.

A busca por Gafford visa fortalecer o garrafão do Warriors. Embora seja o terceiro melhor time em rebotes, a franquia é somente a 19ª em pontos na área pintada, com somente 46 por partida. Então, o veterano poderia adicionar os 11.7 de média para ele na campanha.

A boa notícia, aliás, é que Gafford está disponível no mercado. De acordo com Christian Clark, do The Athletic, o time texano quer trocar o pivô para reforçar o perímetro com um especialista defensivo. Neste caso, Payton poderia ser de fato uma opção.

Vale lembrar que, em 2024, o Dallas Mavericks adquiriu o pivô de 26 anos e o ala-pivô PJ Washington, ambos via troca. A dupla foi importante para o sucesso do time nos playoffs. Assim, com um garrafão reforçado, o Mavs chegou às finais da NBA. No entanto, caiu diante do Boston Celtics na decisão, em uma série de cinco jogos.

Mas, agora, o cenário mudou. Harrison promete trazer um defensor de perímetro para ajudar a dupla Luka Doncic e Kyrie Irving. Na campanha passada, Derrick Jones foi bem nesse papel. Entretanto, o ala, que era agente livre, assinou com o Los Angeles Clippers, na última offseason.

Além disso, a evolução do jovem pivô Dereck Lively, Gafford se tornou uma peça dispensável no Dallas Mavericks, tanto que virou moeda de troca. Enquanto isso, Maxi Kleber e Dwight Powell podem jogar na posição 5.

Na atual campanha, o camisa 21 disputou 40 jogos, mas apenas 17 como titular. Suas médias, em 2024/25, são de 11.7 pontos, seis rebotes e 1.5 toco. Além disso, ele tem um aproveitamento de 70.5% nos arremessos de quadra, em 20 minutos por jogo.

