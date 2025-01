D’Angelo Russell quase fez Nets vencer Lakers

Há menos de um mês, D’Angelo Russell deixava o Los Angeles Lakers em troca para o Brooklyn Nets. Mas na madrugada de sábado, o armador quase fez sua nova equipe vencer a antiga. Isso porque Russell teve a chance de fazer a cesta do triunfo, mas falhou. Como resultado, o Lakers superou o Nets por 102 a 101.

Aliás, após sua segunda passagem pelo Lakers, D’Angelo Russell faz o mesmo no Nets. Afinal, após estrear na NBA pelo time de Los Angeles, ele foi em troca para Brooklyn em 2017/18. Depois, passou por Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves até repetir Lakers e Nets.

Russell anotou 19 pontos, apesar de sair do banco de reservas. Mas era algo que o técnico JJ Redick previa. Ele sabia que o armador poderia entrar em quadra no “modo revanche”.

“Eu espero que ele venha e faça um grande jogo”, disse Redick, antes da partida. “Não tem nada de falta de competitividade nele. Ele tem orgulho do que faz como jogador. Então, eu acho que ele vem com tudo. Mas se ele estará pronto, nós também estaremos e vai ser legal o encontrar mais uma vez”.

O Lakers vencia por 100 a 92 quando restavam cerca de três minutos para o fim. Então, Russell fez de três e deu duas assistências, fazendo o Nets encostar de vez. Com 20 segundos para acabar, Austin Reaves, o cestinha da noite, com 38 pontos, errou seu arremesso.

Enquanto o Lakers vencia por 102 a 101, Russell recebeu passe após rebote de Noah Clowney e partiu para o ataque. No entanto, ele errou, dando números finais ao jogo.

Lakers “escapa com vitória”

De acordo com alguns jornalistas que cobrem o Lakers, a vitória por um ponto tem um significado: urgência. Isso porque um dia antes, o Los Angeles Clippers bateu o mesmo Nets por uma vantagem de 59.

Sem Anthony Davis (poupado) e Dorian Finney-Smith (pessoal), o Lakers teve dificuldades de comandar o placar diante de um Nets em tank. Enquanto LeBron James produziu 29 pontos, oito assistências e sete rebotes, o brilho mesmo ficou por conta de Austin Reaves, que fez o melhor jogo da carreira. Além dos 38 pontos, Reaves acertou quatro cestas de três em oito tentativas.

“Reaves está no processo e está aproveitando a chance. Correndo com ela”, disse LeBron. “Ele está correndo pela bola. E eu amo cada momento em que ele tem a chance de ir lá e mostrar seu talento contra os melhores do mundo. Assim, ele está provando todas as noites que pertende a esse nível. É algo lindo de se ver”, concluiu.

Após o triunfo, o Lakers é o sexto no Oeste, com 22 vitórias e 17 derrotas. Por outro lado, o Nets ocupa o 12° lugar no Leste (venceu 14 dos 42 jogos).

