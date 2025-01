Alvo de Warriors e Lakers, Nikola Vucevic faz 40 pontos

Enquanto o Chicago Bulls não define o que vai fazer no resto da temporada, o time segue perdendo. Nem mesmo os 40 pontos de Nikola Vucevic, que interessa Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, foram suficientes diante do Charlotte Hornets. No fim, o Hornets venceu por 125 a 123. Detalhe: o jogo foi em Chicago.

Além dos 40 pontos, Vucevic pegou 13 rebotes e acertou dois dos seis arremessos de três. Enquanto isso, Zach LaVine (19 pontos e oito assistências) e Coby White (18 pontos e oito passes decisivos) foram os outros destaques do Bulls. Por outro lado, Mark Williams teve mais uma partida sólida pelo Hornets, com 19 pontos e 19 rebotes.

Mas o jogo ainda contou com o encontro dos irmãos LaMelo Ball (26 pontos e nove assistências) pelo Hornets e Lonzo Ball (seis pontos e três roubos de bola) no Bulls. Eles não se enfrentavam há mais de mil dias. Já LiAngelo, o terceiro deles, acompanhou no ginásio.

Apesar de a comissão técnica e dirigentes dizerem que o Bulls vai brigar por vitórias, foi a quinta derrota nos últimos seis jogos, sendo as últimas quatro em casa. Mas mesmo assim, o time não sai da zona de play-in. Por enquanto, a equipe de Chicago soma 18 triunfos em 42 embates.

Talvez, por isso, o Bulls ainda não negociou jogadores como Zach LaVine, Nikola Vucevic e Lonzo Ball, que interessam times como Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, além de Warriors e Lakers. Enquanto LaVine é alvo do Nuggets e já esteve perto de troca para a equipe de Los Angeles, Ball aparece em rumores no Mavs e no Grizzlies.

A última derrota do Bulls provocou ainda mais a ira dos torcedores nas redes sociais. Enquanto um pedia para trocar todos os principais jogadores, outro queria a demissão de toda a diretoria e comissão técnica.

O único (grande) problema para o Bulls ir para o tank (perder para manter sua escolha e ter uma pick melhor) é que os times abaixo também não vencem. Nem mesmo o Philadelphia 76ers, que montou um projeto para brigar pelo topo do Leste, consegue subir. Hoje, o Sixers está logo atrás de Chicago, em 11°.

Então, fica ainda mais difícil para o Bulls sair da zona de play-in. Nem com trocas de seus principais atletas conseguiria. Mas tem um detalhe importante: mesmo que fique em décimo, o time não perderia sua escolha no momento.

Ou seja, a direção do Bulls pode não ter pressa para negociar Nikola Vucevic e deixar para a offseason.

A questão é: por enquanto.

Se times como San Antonio Spurs, Miami Heat e Phoenix Suns caírem muito de produção, o Bulls fica sem garantias de manter sua escolha. A proteção é top 10 (para o Spurs). Hoje, Chicago teria a nona pior campanha da NBA.

