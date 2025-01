Em aparição no programa The Herd, Adam Silver, comissário da NBA, prometeu que vai resolver o excesso de arremessos de três visto na atual temporada. O executivo diz já ter ouvido fãs, analistas e jogadores, e que a questão está em seu radar.

“Concordo que estamos vendo ataques muito iguais ao redor da liga”, disse. “Os times deveriam ter uma ‘marca’, uma identidade. Showtime Lakers, Bad Boy Pistons. Então, concordo que, tendo tantos times atacando igual, não criamos essa identificação. Estamos passando por uma transformação”.

“Jogadores como Victor Wembanyama e Nikola Jokic fazem coisas que pivôs nunca fizeram. Não faz muito tempo que falávamos que havia pouca habilidade nos jogadores, certo?”, seguiu. “Teve a época do ‘Hack-A-Shaq’, quando pivôs não conseguiam arremessar. Hoje você não vê mais isso. Todo mundo arremessa, todo mundo é habilidoso”, concluiu Silver.

Embora a questão do excesso de arremessos de três seja muito discutida na NBA, Adam Silver tentou afastar as soluções criativas. “Não quero mover a linha pra trás. Por isso, vamos esperar um tempo, ver como jogadores se adaptam às novas regras agora, e ver o que faremos”, disse.

“Eu gostaria que fosse tão simples quanto jogar a linha pra trás, porque faríamos isso. Mas se fizéssemos, poderíamos acabar enchendo o garrafão, matando o espaçamento. Isso não é atrativo pro basquete. Acho que isso é possível ao analisar o jogo e como está acontecendo… Mas garanto que estamos pensando na solução. Afinal, é um problema que é solucionável”.

Assim, foi na metade da década passada que a liga começou a focar tanto nas tentativas de três pontos. Times como o Golden State Warriors de Stephen Curry e o Houston Rockets de James Harden mostraram que eram mais efetivos os arremessos de longa distância. Dessa forma, vemos jogos onde as equipes têm tantas tentativas de três quanto de dois pontos.

Torcedores e analistas relacionam o fato com a queda de audiência da NBA nos Estados Unidos. Nesta temporada, Golden State Warriors e Dallas Mavericks quebraram o recorde de mais bolas de três num jogo. Além disso, Charlotte Hornets e Chicago Bulls bateram a marca de mais tentativas triplas.

