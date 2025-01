NBA: Rockets tem projeto para ter Devin Booker

O Houston Rockets definiu um objetivo na NBA: conseguir Devin Booker. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, a franquia do Texas passou a monitorar a situação do astro do Phoenix Suns, após o início ruim do time do Arizona. Porém, não há qualquer desejo de uma troca pelo outro lado.

“O Rockets deixou claro que é fã de Devin Booker na NBA”, afirmou o jornalista. O jornalista ainda relembrou que o time texano conta três escolhas de primeira rodada do próprio Suns. Portanto, poderia utilizar no negócio. “É uma equipe que possui capital de Draft”, completou.

O desejo por Booker passa pela campanha do time na temporada. O Rockets, afinal, é uma das surpresas do ano, uma vez que ocupa a segunda posição do Leste. A falta de uma grande estrela, porém, deixa o elenco ainda atrás de adversários ao título, como Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics.

A diretoria, desse modo, mira um astro de um time em queda. Embora com um elenco estrelado, o Suns vive um momento inverso, ao ocupar a 11ª posição do Oeste, fora da zona de classificação ao play-in. O momento, no entanto, não ameaça a sequência do ala-armador no Arizona, segundo Brian Windhorst, da ESPN.

“Não há indicação de que Booker e, certamente o Suns, tenha qualquer interesse em participar disso. Ele vai permanecer por lá. Não vejo nenhuma dúvida quanto a isso. Só para deixar claro”, esclareceu o analista.

Enquanto levanta o desejo de um rival de Conferência, Booker segue como um dos melhores nomes da NBA. Na temporada, o astro de 28 anos tem médias de 25.2 pontos, quatro rebotes e 6.9 assistências, além de 1.2 roubo por jogo.

Outro astro do Suns

Booker, aliás, não é único astro do Suns que o Rockets esteve de olho. Em novembro, a franquia do Texas se movimentou para conseguir Kevin Durant. Porém, o adversário sequer deu oportunidade para abrir negociações com o vice-líder do Oeste.

As escolhas do Suns que estão com o Rockets, inclusive, fizeram parte do movimento. Na última agência livre, o time fez uma negociações por ativos de Draft com o Brooklyn Nets. Desse modo, a equipe devolveu ao time de New York seleções de 2025 e 2026. As picks faziam parte daquela troca de James Harden para Brooklyn, ainda em 2021.

Por outro lado, Houston recebeu escolhas que eram do Phoenix Suns (2027 e 2029) e uma swap. Recebendo escolhas que eram do time de Arizona, o Rockets interpretou que poderia facilitar a negociação devolvendo suas próprias picks. Elas fazem parte ainda de quando Durant foi para o Nets.

