NBA: Mavericks planeja data para retorno de Luka Doncic

O Dallas Mavericks está sem Luka Doncic desde a rodada de Natal da NBA, quando o esloveno se lesionou. Mas parece que as coisas ainda não vão melhorar logo de cara para a equipe. Isso porque segundo Jared Greenberg, do canal TNT, o astro só deve ser reavaliado no final de janeiro. Então, a expectativa da franquia é que seu retorno seja pouco antes do All-Star Game, que acontece em 16 de fevereiro.

Doncic já perdeu 18 jogos na temporada, com lesões no calcanhar, pé e punho. Além disso, o jogador ficou de fora de toda a preparação da pré-temporada, com problemas na virilha.

Então, o Mavericks sofre com a ausência de seu principal jogador. Embora Kyrie Irving esteja tendo uma grande temporada, com 23.9 pontos por jogo, a equipe carece de armação de jogo sem Doncic. O esloveno tinha médias de 28.1 pontos, 8.3 rebotes e 7.8 assistências antes da lesão.

No entanto, a falta de sequência e as contusões vinham atrapalhando a produção do camisa 77. Afinal, nas últimas duas temporadas, teve médias de mais de 32 pontos por jogo. Não dá pra dizer que esteja mal em 24/25, mas é uma queda se comparado a suas grandes temporadas anteriores.

Como resultado, sem sua estrela, Dallas tem nove vitorias e nove derrotas. Enquanto isso, desde o Natal, são oito derrotas e somente três vitórias.

Antes forte concorrente ao mando de quadra na Conferência Oeste, Dallas ocupa agora a sexta posição e briga para não ir ao play-in. Embora as coisas devam melhorar com a eventual volta de Luka Doncic, a expectativa é de que demora mais três ou quatro semanas, o que pode fazer com que o Mavericks perca mais posições na tabela da NBA.

Os principais substitutos para a ausência de Luka são Spencer Dinwiddie e Jaden Hardy, que passam a armar mais o jogo. Os dois tem bons momentos, mas falta constância para liderar a equipe, principalmente nas rotações em que Irving vai para o banco.

Dallas é visto como um dos times que pode fazer movimentações agressivas antes da janela para trocas, em 6 de fevereiro. Afinal, o time já foi para a final da NBA na última temporada e quer repetir o feito.

Herb Jones, do New Orleans Pelicans, é um nome especulado e que seria desejo da franquia. Entretanto, a negociação é vista como difícil. Além disso, Jimmy Butler, do Miami Heat, também é um nome que pode chegar, mas depende de uma negociação vista como complicada.

