Anthony Edwards brilha e Timberwolves supera Knicks

Em jogo brilhante de Anthony Edwards, o Minnesota Timberwolves superou o New York Knicks no Madison Square Garden, por 116 a 99. Após um início lento, o astro comandou grande vitória de sua equipe ao flertar com um triplo-duplo de 36 pontos, 13 rebotes e sete assistências. Além disso, a rodada dessa sexta-feira (17) ainda contou com mais oito partidas.

Minnesota segue em momento de crescimento na temporada desde que alterou seu quinteto titular. Afinal, são cinco vitórias nos últimos sete jogos. As duas derrotas vieram por apenas uma posse. O time se fixa na oitava posição da Conferência Oeste, com 22 vitórias e 19 derrotas, e segue na cola da zona direta para os playoffs. O próximo desafio será contra o Cleveland Cavaliers, neste sábado (18).

O time de Nova York, por outro lado, não vive grande fase. São apenas três vitórias nos últimos nove jogos, sendo quatro das seis derrotas dentro de casa. Apesar de vitórias recentes, a equipe ainda não conseguiu vencer partidas consecutivas em 2025. Com 27 vitórias e 16 derrotas, o Knicks segue em terceiro lugar na Conferência Leste, mas não consegue encostar no Boston Celtics. O próximo jogo é só na próxima segunda-feira (20), contra o Atlanta Hawks.

Então, confira como foi a vitória do Timberwolves com show de Anthony Edwards, sobre o Knicks de Jalen Brunson.

Edwards e tiroteio do perímetro para Minnesota

Não foi uma vitória tão tranquila quanto o placar pode indicar. Mas o Timberwolves de Anthony Edwards esteve controlando o Knicks por quase todo o tempo. Aliás, em um jogo onde o crescente Donte DiVincenzo ficou fora e Mike Conley voltou ao quinteto titular.

Foi justamente o veterano que ditou o ritmo, com dez pontos rápidos no primeiro quarto. Apesar de Anthony Edwards e Julius Randle somarem apenas três pontos e um de nove nos arremessos, o nível dos visitantes era bom. Jaden McDaniels também foi um destaque inicial.

Os primeiros momentos foram de coadjuvantes mesmo, com ótimos minutos do calouro Rob Dillingham, e o ótimo jogo de Naz Reid. Mesmo enquanto os astros não esquentavam, a bola tripla de Minnesota castigava New York. Foram 13 de 21 só antes do intervalo, com direito a incríveis sete de oito só no segundo quarto.

Mas o camisa 5 foi ser fundamental no pior momento da franquia no jogo. Os coadjuvantes esfriaram, e o Timberwolves passou a cometer erros de ataque, um pecado frequente em 2024/25. Mas Edwards marcou 11 dos 18 pontos do time no terceiro período. Enquanto isso, a defesa dos visitantes limitou o ataque de New York a 19 pontos apenas.

Com o craque quente, Minnesota encontrou mais maneiras de ser um ataque mais produtivo no último quarto. Aliás, ele anotou 11 pontos tanto no terceiro como no quarto período. Mas com bom impacto de Rudy Gobert, Julius Randle enfim encontrando o caminho da cesta, e algumas outras bolas importantes, a equipe fechou o jogo sem sustos.

Leia mais!

Knicks errático

Se os visitantes não tinham DiVincenzo, o desfalque do Knicks era ainda mais pesado. Afinal, Karl-Anthony Towns que foi dúvida até minutos antes da partida, ficou fora do segundo jogo seguido com uma lesão no dedo.

Era o momento, então, de Jalen Brunson liderar o ataque. Ele anotou 13 dos 21 pontos da equipe no começo da partida, mas coletivamente, o Knicks era superado pelo Timberwolves, mesmo que Anthony Edwards não estivesse tão bem. Os donos da casa só fizeram seis pontos nos últimos sete minutos do primeiro quarto.

Um impulso precisava vir, e novamente veio com bons minutos do explosivo Cameron Payne. Em seis minutos na quadra, o armador reserva anotou 16 pontos. Ao lado de Mikal Bridges, liderou a sequência que fez New York tomar a liderança do placar em determinado momento do segundo período. Mas aos poucos, a defesa rival foi se estabelecendo e o Knicks chegou ao intervalo perdendo por quatro.

No segundo tempo, o ataque simplesmente não andou. Afinal, foram apenas 40 pontos marcados nos 24 minutos finais. Dos 19 pontos que a equipe fez no terceiro quarto, 17 foram de Brunson ou de OG Anunoby. Mas o que os segurava na partida era mesmo a defesa, que também limitava a boa movimentação de bola imposta por Minnesota no começo da partida.

Porém, algumas faltas de comunicação foram gritantes no período final. Além do craque rival quente, o tiroteio do perímetro voltou a ser forte para os visitantes. Com seu craque bem marcado, New York pouco pôde fazer. O jogo sequer chegou aos minutos decisivos.

(22-19) Minnesota Timberwolves 116 x 99 New York Knicks (27-16)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 36 13 7 0 0 Naz Reid 23 8 1 1 0 Mike Conley 13 0 2 1 0 Rudy Gobert 11 6 1 0 2 Jaden McDaniels 10 8 2 2 0

Três pontos: 22-40; Edwards: 8-13

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 26 1 5 2 0 OG Anunoby 18 10 3 1 1 Cameron Payne 18 2 1 1 0 Mikal Bridges 15 4 5 0 0 Josh Hart 12 9 0 3 0

Três pontos: 14-34; Payne: 4-5

Outros jogos

Além da vitória do Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards sobre o New York Knicks de Jalen Brunson, a rodada ainda contou com mais oito partidas. Então, confira quais foram os outros resultados e estatísticas da sexta de NBA.

(23-20) Orlando Magic 94 x 121 Boston Celtics (29-12)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Cole Anthony 23 7 0 1 0 Paolo Banchero 21 4 4 0 0 Wendell Carter Jr. 15 9 3 0 0 Anthony Black 13 6 3 0 0 Trevelin Queen 9 4 1 1 0

Três pontos: 5-32; Anthony: 2-5

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 30 6 4 2 1 Kristaps Porzingis 23 4 1 0 1 Jaylen Brown 20 6 6 3 0 Derrick White 12 3 2 0 1 Jrue Holiday 9 6 4 1 0

Três pontos: 17-37; Tatum: 4-9

(25-16) Denver Nuggets 133 x 113 Miami Heat (20-20)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 30 7 8 3 1 Nikola Jokic 24 12 10 1 0 Aaron Gordon 16 6 3 0 0 Michael Porter Jr. 14 9 2 0 0 Julian Strawther 14 1 1 0 0

Três pontos: 16-33; Porter: 4-7

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 22 5 4 0 0 Jimmy Butler 18 3 2 0 0 Bam Adebayo 16 11 4 0 0 Nikola Jovic 16 4 4 0 0 Terry Rozier 13 7 5 0 0

Três pontos: 9-33; Robinson: 2-4

(10-32) Toronto Raptors 112 x 130 Milwaukee Bucks (23-17)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 21 4 10 1 0 Bruce Brown 17 6 0 0 0 Kelly Olynyk 15 4 2 1 0 Jakob Poeltl 12 10 2 1 1 Scottie Barnes 10 8 10 2 2

Três pontos: 8-34; Barrett: 3-7

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 35 13 3 1 1 Damian Lillard 26 3 8 2 1 Bobby Portis 15 6 0 0 0 Khris Middleton 13 3 5 1 1 Gary Trent Jr. 10 3 1 2 0

Três pontos: 13-31; Lillard: 4-7

(10-30) Utah Jazz 123 x 136 New Orleans Pelicans (11-32)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 26 4 3 1 1 Collin Sexton 24 4 5 1 0 Drew Eubanks 17 7 1 1 4 Svi Mykhailiuk 16 5 2 0 1 Brice Sensabaugh 15 2 1 0 0

Três pontos: 13-38; George: 4-9

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 26 5 4 1 0 Zion Williamson 24 14 6 0 3 Jose Alvarado 19 5 6 0 1 Trey Murphy III 19 4 5 2 0 Daniel Theis 18 8 3 1 0

Três pontos: 22-50; Alvarado: 6-11

(10-28) Charlotte Hornets 125 x 123 Chicago Bulls (18-24)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 26 1 9 2 0 Miles Bridges 21 4 3 1 0 Mark Williams 19 19 3 1 2 Nick Smith Jr. 15 5 1 1 0 Seth Curry 15 2 1 0 0

Três pontos: 13-34; Bridges: 3-6

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 40 13 3 1 0 Zach LaVine 19 6 8 2 0 Coby White 18 5 8 1 0 Ayo Dosunmu 9 5 4 1 0 Josh Giddey 6 5 5 0 0

Três pontos: 14-40; White: 4-5

(34-7) Oklahoma City Thunder 98 x 106 Dallas Mavericks (23-19)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 19 5 6 0 0 Lu Dort 18 5 3 1 0 Jaylin Williams 12 10 3 0 1 Aaron Wiggins 12 6 2 1 0 Cason Wallace 10 6 5 4 0

Três pontos: 20-46; Dort: 6-8

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 25 5 5 1 0 PJ Washington 16 7 5 1 1 Spencer Dinwiddie 16 3 4 2 0 Naji Marshall 14 10 1 3 1 Daniel Gafford 8 6 2 1 2

Três pontos: 16-41; Dinwiddie: 4-9

(27-15) Memphis Grizzlies 140 x 114 San Antonio Spurs (19-21)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Santi Aldama 29 8 1 1 0 Desmond Bane 22 6 14 3 0 Jaylen Wells 22 3 2 0 0 Jaren Jackson Jr. 19 2 4 1 0 Luke Kennard 17 3 4 0 0

Três pontos: 19-44; Wells: 6-8

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 21 2 5 0 0 Stephon Castle 20 4 4 1 0 Victor Wembanyama 19 12 3 1 6 Harrison Barnes 13 4 6 0 0 Charles Bassey 12 9 0 0 2

Três pontos: 13-37; Wembanyama: 3-7

(14-28) Brooklyn Nets 101 x 102 Los Angeles Lakers (22-17)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 19 6 8 0 0 Tosan Evbuomwan 15 6 2 1 0 Ziaire Williams 15 4 3 0 1 Keon Johnson 13 1 1 2 0 Jalen Wilson 11 5 1 0 1

Três pontos: 17-38; Russell: 5-10

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 38 3 3 2 1 LeBron James 29 7 8 1 2 Rui Hachimura 10 6 4 1 0 Gabe Vincent 10 1 3 2 2 Jaxson Hayes 6 9 1 0 0

Três pontos: 12-34; James: 4-6

