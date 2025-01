Shai Gilgeous-Alexander faz 40 e Thunder atropela Cavaliers em duelo de líderes

Com grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma City Thunder dominou e venceu o Cleveland Cavaliers por 134 a 114, nesta quinta-feira (16). Em atuação digna do prêmio de MVP para o astro e digna de um dos favoritos ao título para os donos da casa, a vingança foi efetuada após a vitória do rival no primeiro duelo entre eles na semana passada. Além disso, a rodada ainda contou com mais quatro jogos.

Foi uma atuação dominante de Oklahoma. O momento é ótimo, com 19 vitórias nos últimos 20 duelos. Isso sem contar a derrota na final da Copa da NBA. A equipe ampliou sua liderança no Oeste e igualou o rival na liderança geral da NBA. São 34 vitórias nos primeiros 40 jogos. E o Thunder não terá folga. Afinal, enfrenta o Dallas Mavericks, nesta sexta-feira (17), fora de casa.

Cleveland, por outro lado, perde a segunda partida em três jogos. Raro momento instável do líder do Leste, que agora divide a liderança da liga em geral com Oklahoma. Ainda assim, são nove vitórias nos últimos 11 duelos, e 34 triunfos gerais em 40 partidas. O Cavaliers segue no Oeste, e encara o Minnesota Timberwolves no próximo sábado (18).

Publicidade

Os dois times estão empatados, mas é Oklahoma quem vence os critérios de desempate. Afinal as duas equipes estão empatadas nos dois primeiros critérios (líder de divisão e confronto direto), mas o Thunder leva ligeira vantagem no terceiro: A campanha contra a conferência. OKC venceu 20 de 25 partidas contra times do Oeste, 80% de aproveitamento. Cleveland venceu 23 de 29 contra o Leste, 79.3%.

Então, confira como foi a vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Cavaliers de Donovan Mitchell.

Thunder domina do início ao fim

Oklahoma entrava com a responsabilidade de vencer. Afinal, jogava em casa e tinha perdido o duelo anterior. Mas o desfalque de Isaiah Hartenstein e o de Chet Holmgren, trouxe mais equilíbrio a questão. A ausência de seus dois principais pivôs era cruel.

Publicidade

Mas nem mesmo isso pôde segurar o time da casa. Depois de um começo até equilibrado, com Cleveland explorando seu tamanho e os rebotes ofensivos, o Thunder respondeu. O time que perdia por 9 a 7 transformou o placar em um retumbante 40 a 14. Sim, uma corrida de 33 a 5 que durou até o começo do segundo quarto.

Gerando caos na movimentação de bola rival, Oklahoma teve acesso a transição e não perdoou os erros de ataque de Cleveland, que também gelou nos arremessos. Tudo comandado por Shai Gilgeous-Alexander, que fez 26 pontos só no primeiro tempo. Uma atuação, acima de tudo, incrível, seja atacando a cesta ou nos chutes de meia distância, o canadense acabou com o jogo.

Publicidade

Junte a isso uma atuação ofensiva acima da média, sobretudo no perímetro. Além de defender Donovan Mitchell de forma incrível, Alex Caruso e Lu Dort somaram oito de 11 nas bolas triplas e 32 pontos. Isaiah Joe também converteu quatro e Branden Carlson, aposta na posição de pivô, outras três. Em três quartos, o time marcou impressionantes 119 pontos, e chegou a liderar por 42. Uma aniquilação.

O placar final, então, não diz o tamanho do atropelo. Shai Gilgeous-Alexander terminou a vitória do Thunder com 40 pontos em 29 minutos. Jalen Williams também esteve em todos os lugares. Uma noite de sonho para o líder do Oeste e da NBA.

Leia mais!

O pior jogo do ano

Cleveland teve sua pior partida em 2024/25. E não é exagero. A equipe até teve primeiros minutos bons, mas depois disso, tudo deu errado.

Publicidade

O Cavaliers explorou o óbvio para começar: Seu tamanho. Muitos rebotes ofensivos desde a primeira posse, muito jogo com Jarrett Allen no garrafão, as coisas andaram equilibradas até ali. Porém, o time passou a forçar muitas bolas triplas, enquanto elas não estavam caindo. Além disso, as recuperações de Oklahoma foram incríveis, forçando até o último passe. Muitas vezes, os erros de ataque castigaram o time visitante.

De resto, tudo foi por água abaixo. Donovan Mitchell já começou anotando apenas cinco pontos em 12 arremessos no primeiro tempo. Depois de quatro minutos do terceiro quarto, deixou o jogo em uma atuação muito ruim contra os ótimos defensores de ponto de ataque do time da casa. Aliás, vale ressaltar, outro jogo ruim do camisa 45 contra Oklahoma.

Publicidade

O plano foi tão por água abaixo que Kenny Atkinson até jogou sem pivôs em determinado momento. Ou seja, abrindo mão de sua grande vantagem e jogando sob as regras de Oklahoma. O volume de rebotes ofensivos foi diminuindo, enquanto os erros de ataque continuaram acontecendo.

Para se salvar? Darius Garland foi o jogador mais lúcido do ataque, com 20 pontos e boa eficiência. Ty Jerome também teve um bom impacto. Mas de resto, um atropelo de Shai Gilgeous-Alexander e do Oklahoma City Thunder.

(34-6) Cleveland Cavaliers 114 x 134 Oklahoma City Thunder (33-6)

Cleveland

Publicidade

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 20 2 9 0 1 Jarrett Allen 13 7 0 0 0 Ty Jerome 12 3 4 0 0 Caris LeVert 9 3 3 0 1 Sam Merrill 9 2 3 1 0

Três pontos: 13-42; Merrill: 3-6

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 40 3 8 2 0 Lu Dort 22 2 2 1 1 Jalen Williams 19 6 5 3 2 Isaiah Joe 12 3 0 2 0 Branden Carlson 11 4 0 0 1

Três pontos: 18-53; Dort: 6-9

Publicidade

(23-19) Indiana Pacers 111 x 100 Detroit Pistons (21-20)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 28 3 1 2 2 Pascal Siakam 26 7 7 4 0 Tyrese Haliburton 17 4 8 1 1 Andrew Nembhard 12 4 6 3 0 Aaron Nesmith 9 1 0 0 0

Três pontos: 13-30; Turner: 8-11

Publicidade

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Tim Hardaway Jr. 25 4 0 0 0 Cade Cunningham 20 4 9 0 1 Jalen Duren 17 17 0 0 2 Tobias Harris 10 4 2 2 1 Ausar Thompson 8 7 3 0 1

Três pontos: 9-36; Hardaway: 4-9

Publicidade

(20-20) Phoenix Suns 130 x 123 Washington Wizards (6-33)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 37 3 5 2 1 Kevin Durant 23 6 3 1 2 Grayson Allen 21 5 0 3 0 Ryan Dunn 18 11 1 0 1 Tyus Jones 9 3 10 3 0

Três pontos: 16-34; Allen: 5-7

Publicidade

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyshawn George 24 4 4 1 0 Jordan Poole 18 4 4 2 0 Alex Sarr 16 9 2 1 2 Corey Kispert 14 3 5 1 0 Bilal Coulibaly 13 3 2 1 0

Três pontos: 13-41; George: 6-8

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA