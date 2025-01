Com Gui Santos titular, Curry brilha e Warriors vence Timberwolves

Em partida que marcou o primeiro jogo como titular de Gui Santos, Stephen Curry brilhou e o Golden State Warriors venceu o Minnesota Timberwolves por 116 a 115. Em uma nova formação, Steve Kerr deu uma chance ao ala brasileiro que atuou por 21 minutos no importante triunfo da equipe de San Francisco fora de casa. Além disso, a rodada desta quarta-feira (15) ainda contou com outras dez partidas.

Golden State precisava muito da vitória. Afinal, a equipe vinha da pior derrota da temporada 2024/25 para o Toronto Raptors, e em uma sequência geral de uma vitória nos últimos cinco duelos. Ainda assim, foi apenas o oitavo resultado positivo nos últimos 25 jogos. A equipe respira e volta a décima posição do Oeste, com 20 vitórias em 40 partidas. O próximo compromisso é apenas no sábado (18) contra o Washington Wizards.

Minnesota, por outro lado, oscila. Apesar de ter vencido quatro dos últimos seis confrontos, a franquia alternou resultados nas últimas duas partidas. As derrotas não deixaram com que o time subisse mais na tabela nos últimos dias. Agora são 21 triunfos e 19 derrotas. Assim, a franquia ocupa a oitava posição da conferência. A folga é menor para a equipe, já que há um confronto com o New York Knicks na próxima sexta-feira (17).

Então, confira como foi a vitória do Warriors sobre o Timberwolves com o brilho de Stephen Curry e Gui Santos titular.

Golden State sofre, mas vence

A grande notícia antes do jogo foi que Gui Santos seria titular no Warriors contra o Timberwolves, ao lado de Stephen Curry, Andrew Wiggins, Dennis Schroder e Trayce Jackson-Davis. O ala, que ganhou minutos recentemente com as lesões do time, começou o jogo no lugar de Draymond Green, lesionado.

E o começo foi arrasador. Em um primeiro quarto mágico, o ataque funcionou como tem acontecido em raras situações nas últimas semanas. Foram oito bolas triplas, 11 assistências para 13 arremessos convertidos, e uma incrível vantagem de 34 a 12.

Os primeiros 12 minutos foram o grande momento de Gui Santos no jogo que teve brilho de Stephen Curry para o Warriors. Com cinco pontos rápidos, uma bola tripla, três rebotes e duas assistências, o brasileiro estava ativo, se movimentando muito e sendo efetivo. Porém, um problema começou a o atormentar ali: Faltas. Foram duas logo de cara, o que só o permitiu cinco minutos na quadra. Enquanto isso, Curry brilhava com 12 pontos.

Daí em diante, as coisas pioraram para o Warriors. Foram apenas cinco bolas triplas entre o segundo e o terceiro quarto, com sete erros de ataque no processo. A vantagem de 24 pontos foi diminuindo aos poucos, e o time chegou aos últimos 12 minutos com apenas nove de vantagem. Gui cometeu uma falta rápida no terceiro quarto, e já tinha feito outra no segundo, o que limitou seus minutos.

No último quarto, os dois termômetros do time em 2024/25 apareceram: Buddy Hield e Andrew Wiggins. Ao lado de Curry, somaram 23 pontos dos 29 que o time marcou. Com muito drama, o jogo chegou a ficar empatado, mas uma bola decisiva do camisa 30 e lances livres certeiros, deram a suada vitória fora de casa.

Leia mais!

Minnesota quase vira de forma épica

O começo do jogo mostrou a pior versão possível do atual time de Minnesota. Afinal, foram muitos erros de ataque, um time frio que só acertou cinco de 20 arremessos e marcou 12 pontos. Tudo isso frustrou a forte defesa, e toda a execução da equipe pareceu ruir. Era óbvio que o Warriors começou quente e fluído no ataque em grandes momentos de Stephen Curry e Gui Santos mas os donos da casa contribuíam.

Anthony Edwards, então, se tornou mais assertivo a partir do segundo quarto. Com algumas cestas, ele conseguiu abrir espaço para outros contribuintes. Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Nickeil Alexander-Walker, todos mataram ao menos uma bola tripla para rapidamente dar alguma graça a um jogo que parecia se encaminhar para um atropelo dos visitantes.

O terceiro quarto foi ainda mais perfeito. DiVincenzo explodiu anotando dez pontos, Edwards fez o mesmo e Julius Randle que só tinha quatro pontos no intervalo, enfim entrou na partida. O destaque principal foi como o time atacou a proteção de aro do Warriors, e conseguiu lances livres no processo. Foram, acima de tudo, impressionantes 20 no terceiro quarto.

Ainda assim, o ritmo rival era mantido. A vantagem estava caindo, mas não o suficiente. Então, na disputa de ataques, Minnesota converteu sete bolas de três no último quarto. DiVincenzo trabalhou, sobretudo na distribuição, enquanto Naz Reid trouxe outro ritmo ofensivo no último quarto, com um Julius Randle mais quente.

Porém, a frustração chegou no fim. O jogo esteve empatado por algum tempo nos minutos finais, mas Minnesota não conseguiu dar o golpe final para virar. Por fim, o terrível primeiro quarto custou a vitória.

(20-20) Golden State Warriors 116 x 115 Minnesota Timberwolves (21-19)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 31 1 8 1 0 Andrew Wiggins 24 5 2 2 0 Buddy Hield 18 1 0 3 2 Dennis Schroder 12 1 3 2 0 Gui Santos 5 7 3 0 0

Três pontos: 18-36; Curry: 7-12

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Donte DiVincenzo 28 6 9 1 0 Anthony Edwards 28 8 2 1 1 Julius Randle 17 6 1 1 0 Naz Reid 15 6 1 0 1 Jaden McDaniels 14 4 4 1 2

Três pontos: 17-37; DiVincenzo: 6-12

Outros jogos da rodada

O grande destaque foi a titularidade de Gui Santos e a vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Timberwolves de Anthony Edwards, mas a rodada ainda contou com outros dez jogos. Portanto, confira os outros resultados e estatísticas dessas outras partidas.

(27-12) Houston Rockets 128 x 108 Denver Nuggets (24-16)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 34 1 5 0 1 Alperen Sengun 20 9 8 2 0 Cam Whitmore 16 9 1 1 1 Fred VanVleet 16 1 8 3 0 Amen Thompson 11 9 0 4 2

Três pontos: 17-38; Green: 6-10

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Christian Braun 22 4 1 0 0 Russell Westbrook 17 4 2 1 0 Peyton Watson 10 3 0 0 3 Dario Saric 8 4 5 0 0 Michael Porter Jr. 8 3 0 0 1

Três pontos: 14-29; Westbrook: 3-5

(27-15) New York Knicks 125 x 119 Philadelphia 76ers (15-24)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 38 5 4 2 0 Mikal Bridges 23 2 2 0 0 Josh Hart 10 17 12 4 0 OG Anunoby 17 4 4 1 0 Miles McBride 13 3 3 1 0

Três pontos: 16-37; Bridges: 5-10

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 33 6 6 1 1 Paul George 26 3 6 3 0 Kelly Oubre Jr. 16 10 1 2 1 Eric Gordon 14 1 2 0 0 Justin Edwards 10 2 3 1 0

Três pontos: 13-35; Gordon: 3-5

(28-12) Boston Celtics 97 x 110 Toronto Raptors (10-31)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Payton Pritchard 20 2 4 1 0 Kristaps Porzingis 18 8 3 1 2 Jayson Tatum 16 10 7 0 1 Jrue Holiday 12 6 2 1 0 Jaylen Brown 10 7 4 1 0

Três pontos: 16-46; Porzingis: 4-5

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 22 10 8 1 1 Scottie Barnes 18 3 9 1 2 Jakob Poeltl 16 11 2 0 1 Gradey Dick 12 3 4 0 0 Davion Mitchell 10 4 5 2 0

Três pontos: 11-34; Mitchell: 2-2

(21-19) Atlanta Hawks 110 x 94 Chicago Bulls (18-23)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Keaton Wallace 27 6 6 4 0 Daeqwon Plowden 19 4 0 0 0 Dyson Daniels 18 8 3 3 1 Onyeka Okongwu 14 13 7 1 1 Clint Capela 11 10 1 0 1

Três pontos: 13-43; Plowden: 5-6

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 16 2 6 1 1 Zach LaVine 15 6 7 2 0 Nikola Vucevic 14 16 4 0 0 Julian Phillips 10 4 0 0 0 Patrick Williams 10 2 0 0 0

Três pontos: 6-27; Williams: 2-3

(23-19) Orlando Magic 93 x 122 Milwaukee Bucks (22-17)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 22 5 2 0 1 Trevelin Queen 13 2 3 4 0 Wendell Carter Jr. 12 10 1 2 0 Cole Anthony 11 4 9 0 0 Anthony Black 10 0 4 2 0

Três pontos: 12-46; Queen: 3-6

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 30 5 4 4 0 Giannis Antetokounmpo 26 11 4 1 0 Bobby Portis 14 8 0 0 1 Khris Middleton 14 2 6 2 0 Brook Lopez 13 5 2 0 5

Três pontos: 7-12; Lillard: 3-3

(22-19) Dallas Mavericks 116 x 119 New Orleans Pelicans (10-32)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Daniel Gafford 27 12 2 0 2 Jaden Hardy 21 5 2 1 0 Spencer Dinwiddie 20 5 4 3 0 PJ Washington 14 14 2 1 0 Quentin Grimes 14 2 2 1 0

Três pontos: 12-35; Hardy; 4-6

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Dejounte Murray 30 7 7 2 0 Trey Murphy III 24 10 4 1 3 Javonte Green 13 7 1 1 0 Yves Missi 12 6 0 1 2 Jordan Hawkins 12 3 2 3 0

Três pontos: 13-39; Murray: 4-10

(26-15) Memphis Grizzlies 129 x 115 San Antonio Spurs (19-20)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 21 4 12 2 0 Desmond Bane 21 3 2 2 1 Santi Aldama 20 10 2 0 0 Jaren Jackson Jr. 19 6 2 0 2 Luke Kennard 15 9 3 0 0

Três pontos: 16-38; Kennard: 5-9

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 26 3 4 0 0 Devin Vassell 21 5 3 2 0 Keldon Johnson 17 4 1 0 0 Victor Wembanyama 13 12 2 2 8 Harrison Barnes 10 5 2 0 0

Três pontos: 16-43; Champagnie: 3-5

(9-28) Charlotte Hornets 117 x 112 Utah Jazz (10-29)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Mark Williams 31 13 2 2 1 LaMelo Ball 27 6 9 0 3 Miles Bridges 25 10 4 1 1 Brandon Miller 20 5 3 3 1 Caleb Martin 9 2 0 0 0

Três pontos: 12-39; Martin: 3-4

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 26 4 6 2 0 Brice Sensabaugh 19 4 4 0 0 Isaiah Collier 11 3 10 0 0 Drew Eubanks 11 8 3 1 1 Walker Kessler 11 8 1 0 2

Três pontos: 16-43; George: 5-13

(20-19) Miami Heat 108 x 117 Los Angeles Lakers (21-17)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 34 4 3 1 0 Nikola Jovic 12 4 8 0 1 Haywood Highsmith 12 3 1 0 2 Jaime Jaquez Jr. 11 5 3 1 0 Bam Adebayo 10 4 5 1 0

Três pontos: 16-36; Herro: 7-12

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Rui Hachimura 23 8 1 1 0 Anthony Davis 22 11 4 2 2 LeBron James 22 5 9 2 0 Max Christie 16 3 0 2 1 Austin Reaves 14 3 14 3 0

Três pontos: 13-34; James: 3-6

(14-27) Brooklyn Nets 67 x 126 Los Angeles Clippers (22-17)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Wilson 16 3 1 0 0 Day’Ron Sharpe 12 14 3 1 1 Tyrese Martin 8 4 4 1 0 Tosan Evbuomwan 7 3 2 1 0 Keon Johnson 6 0 0 0 0

Três pontos: 5-28; Martin: 2-8

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 23 2 0 1 0 James Harden 21 6 11 2 0 Norman Powell 18 1 2 3 0 Amir Coffey 13 5 1 1 0 Ivica Zubac 11 9 4 1 1

Três pontos: 12-32; Powell: 3-4

