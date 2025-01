Giannis Antetokounmpo faz triplo-duplo histórico e Bucks vence Kings

Giannis Antetokounmpo dominou com um triplo-duplo histórico e o Milwaukee Bucks bateu o Sacramento Kings por 130 a 115, nessa terça-feira (14). O astro chegou ao 50ª triplo-duplo da carreira e se tornou um dos 12 jogadores da história da NBA a atingir tal marca. Além disso, a rodada ainda contou com mais seis partidas.

O triunfo foi uma bela resposta de Milwaukee após a dura derrota para o New York Knicks no fim de semana. Apesar do tropeço, o momento da equipe é positivo, com quatro vitórias nas últimas cinco partidas. O Bucks agora tem 21 vitórias em 38 jogos e está de volta ao quinto lugar da Conferência Leste. Por fim, o time já volta as quadras nesta quarta-feira, em confronto direto com o Orlando Magic pela quarta posição.

Por outro lado, fim da ótima sequência de sete triunfos do Sacramento Kings. A equipe era uma das últimas duas invictas da liga em 2025, até cair para o Bucks. Com Malik Monk fora, a equipe esteve em um nível abaixo das últimas noites. Assim, volta a ter 20 vitórias e 20 derrotas em 40 partidas em 2024/25. O time só volta a atuar na próxima quinta-feira (16), quando enfrenta o Houston Rockets.

Publicidade

Então, confira como foi a vitória do Bucks de Giannis Antetokounmpo sobre o Kings de De’Aaron Fox.

Milwaukee domina no começo

O Bucks também tinha um desfalque para essa noite. Khris Middleton foi poupado, visando o duelo com o Magic nessa quarta.

Mas a energia em quadra foi muito grande. Desde que o jogo começou, Milwaukee se mostrou em outra rotação em relação ao rival. Foi impressionante assistir ao primeiro quarto da equipe, sobretudo por como os dois principais astros do time estavam afim de jogo.

Publicidade

Sem deixar a quadra, Antetokounmpo já marcou 15 pontos, quatro rebotes e quatro assistências na primeira parcial. Enquanto isso, Damian Lillard fez 10 pontos, duas assistências e deu um toco incrível em Keon Ellis. O resto do time ainda anotou mais 20 pontos, com destaque para as bolas triplas de Taurean Prince e AJ Green. Por fim, 47 pontos anotados e liderança de 21 ainda na primeira parcial.

Leia mais!

Depois disso, foi hora de controlar o jogo. Entre o segundo e o terceiro quarto, o rival até fez algumas corridas interessantes, chegando a diminuir a vantagem para 12 pontos. Mas o Bucks sempre teve uma resposta para o Kings, e quase sempre com Giannis Antetokounmpo atacando a cesta e vencendo Domantas Sabonis ou qualquer outro que estivesse na sua frente.

Publicidade

A última tentativa de Sacramento foi simbólica. A equipe conseguiu diminuir a distância para nove pontos, quando o duelo já parecia resolvido no último quarto. Milwaukee respondeu imediatamente em uma corrida de 14 a 3, dominada por Damian Lillard e Brook Lopez. O armador anotou dez pontos no quarto decisivo, e a vitória não foi ameaçada.

Começo ruim pune Kings

O primeiro período realmente decidiu as coisas contra Sacramento. De’Aaron Fox e Domantas Sabonis até começaram com algum ritmo, mas foram superados pela super dupla do Bucks. O começo do jogo foi até equilibrado, mas sem Monk para comandar a segunda unidade, o grupo de reservas não conseguiu manter o jogo parelho.

Publicidade

A intensidade de Bobby Portis, Pat Connaughton e AJ Green, contrastou com uma noite difícil para Kevin Huerter, Trey Lyles e o calouro Devin Carter. A equipe teve pouco de seu banco, não conseguiu conter o ritmo do Bucks e terminou os primeiros 12 minutos levando uma corrida de 32 a 13 do rival.

DeMar DeRozan, sumido no começo, tentou mudar o ritmo da partida. Afinal, o ala marcou 14 pontos só no segundo quarto. Fox ainda estava quente, mas Sabonis teve problemas de faltas, e apesar de algumas corridas, Sacramento não conseguiu em nenhum momento voltar para o jogo de verdade.

Publicidade

Essa foi, acima de tudo, a tônica do confronto até o último período, quando bons minutos de Keon Ellis e de um Sabonis voltando a quadra sem Giannis Antetokounmpo, colocaram o Kings em posição de equilibrar o duelo com o Bucks. Mas logo após conseguir diminuir a distância para um dígito, a corrida feita por Lillard deu números finais a partida.

Sacramento ainda tentou uma volta até os dois minutos finais, quando tirou seus titulares de quadra e levantou bandeira branca. Assim, a grande sequência de vitórias sob o comando de Doug Christie, terminou.

(20-20) Sacramento Kings 115 x 130 Milwaukee Bucks (21-17)

Sacramento

Publicidade

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 28 6 4 1 0 De’Aaron Fox 20 11 6 0 2 Keon Ellis 18 4 1 1 0 Domantas Sabonis 16 10 9 1 0 Keegan Murray 11 7 1 0 0

Três pontos: 17-42; Ellis: 5-8

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 33 11 13 0 2 Damian Lillard 24 5 7 0 1 Brook Lopez 21 5 2 1 0 AJ Green 16 4 1 0 0 Ryan Rollins 10 3 0 1 0

Três pontos: 17-45; Lillard: 5-8

Publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Bucks de Giannis Antetokounmpo sobre o Kings de De’Aaron Fox, a rodada dessa terça ainda contou com mais seis partidas. Então, confira os outros resultados e dados dos outros jogos do dia.

(34-5) Cleveland Cavaliers 127 x 117 Indiana Pacers (22-19)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 35 9 3 2 0 Darius Garland 24 1 7 1 0 Evan Mobley 22 13 1 0 1 Jarrett Allen 16 9 2 1 1 Max Strus 13 4 4 1 1

Três pontos: 15-44; Strus: 4-7

Publicidade

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 23 7 4 1 0 Bennedict Mathurin 19 4 2 1 1 Myles Turner 17 5 0 1 0 Jarace Walker 11 5 1 0 1 TJ McConnell 10 1 8 1 0

Três pontos: 12-28; Mathurin: 3-6

Publicidade

(33-6) Oklahoma City Thunder 118 x 102 Philadelphia 76ers (15-23)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 32 3 9 2 1 Jalen Williams 24 4 6 3 1 Cason Wallace 18 5 4 1 0 Isaiah Hartenstein 9 16 3 1 1 Isaiah Joe 10 1 1 0 0

Três pontos: 12-36; Dort: 2-5

Publicidade

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Justin Edwards 25 6 4 1 0 Jeff Dowtin 18 5 3 2 1 Guerschon Yabusele 17 7 4 0 0 Ricky Council IV 13 4 4 0 0 Eric Gordon 10 3 1 1 0

Três pontos: 13-44; Edwards: 4-9

Publicidade

(19-20) Phoenix Suns 117 x 122 Atlanta Hawks (20-19)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 35 5 5 3 0 Kevin Durant 31 8 6 2 2 Ryan Dunn 14 1 0 1 1 Bradley Beal 11 4 3 1 0 Grayson Allen 9 4 2 1 0

Três pontos: 13-35; Booker: 7-14

Publicidade

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 43 3 5 3 0 Onyeka Okongwu 22 21 1 1 0 Garrison Matthews 19 3 1 0 0 Vit Krejci 15 5 6 2 0 Dyson Daniels 9 4 3 3 0

Três pontos: 17-41; Young: 6-12

Publicidade

(9-32) New Orleans Pelicans 119 x 113 Chicago Bulls (18-22)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 32 6 4 3 1 Zion Williamson 21 7 9 0 1 Dejounte Murray 15 7 7 1 0 Jose Alvarado 12 3 3 1 0 Jordan Hawkins 9 1 0 0 1

Três pontos: 14-50; Alvarado: 4-8

Publicidade

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 25 7 5 1 0 Nikola Vucevic 22 15 2 1 1 Coby White 22 3 4 0 0 Josh Giddey 7 13 12 4 1 Lonzo Ball 11 8 6 1 1

Três pontos: 14-43; LaVine: 4-6

Publicidade

(24-15) Denver Nuggets 118 x 99 Dallas Mavericks (22-18)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 45 2 6 2 0 Nikola Jokic 10 14 10 2 0 Michael Porter Jr. 13 6 2 1 0 Russell Westbrook 9 6 3 2 1 Peyton Watson 9 5 1 1 1

Três pontos: 13-29; Murray: 5-9

Publicidade

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Daniel Gafford 13 4 1 0 1 Kyrie Irving 11 4 2 4 1 Naji Marshall 11 2 4 0 0 Quentin Grimes 10 0 5 3 0 Olivier Maxence-Prosper 10 2 1 1 1

Três pontos: 9-32; Kleber: 2-4

Publicidade

(14-26) Brooklyn Nets 132 x 114 Portland Trail Blazers (13-26)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 24 1 2 0 1 Noah Clowney 20 5 2 2 1 Keon Johnson 20 3 4 1 0 Jalen Wilson 14 4 1 1 0 D’Angelo Russell 13 3 9 4 0

Três pontos: 19-41; Clowney: 4-7

Publicidade

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Scoot Henderson 39 4 6 2 0 Toumani Camara 23 5 2 2 2 Shaedon Sharpe 21 2 2 1 0 Anfernee Simons 11 1 4 0 0 Dalano Banton 10 0 1 1 0

Três pontos: 17-38; Henderson: 8-10

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA