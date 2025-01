Darius Garland e Domantas Sabonis são os melhores da semana na NBA

A NBA anunciou nessa segunda-feira (13) que Darius Garland e Domantas Sabonis foram eleitos os melhores jogadores da 12a semana dessa temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O armador do Cleveland Cavaliers ganha a honraria pela terceira vez na carreira. O astro do Sacramento Kings, enquanto isso, foi premiado pela sexta vez.

Garland, para começar, comandou o Cavaliers a vitórias em duas das três partidas que disputou. O armador registrou médias de 26,0 pontos e 7,7 assistências nesse período. Além disso, converteu quase 53% dos seus arremessos de quadra e só errou um lance livre nos jogos. Ele alcançou a sua maior marca da temporada depois de marcar 40 pontos no triunfo contra o Toronto Raptors, na última quinta.

Durante a última semana, o jovem astro ajudou o Cavs a chegar a 12 vitórias seguidas. Quebrou, ao mesmo tempo, uma sequência de 15 vitórias do Oklahoma City Thunder para se manter com melhor recorde isolado da liga. “As pessoas não falam o bastante sobre o nosso time, pois não recebemos o crédito que merecemos. Essa campanha é histórica, mas creio que isso não aparece tanto quanto deveria”, acusou Garland.

Publicidade

Leia mais sobre Darius Garland

Sabonis, enquanto isso, levou o Kings a resultados positivos nos três jogos da semana. Assim, a equipe estendeu a sua série invicta a sete partidas. O astro anotou 22,0 pontos, 20,3 rebotes e 7,7 assistências. Ele acertou quase 61% dos arremessos de quadra no período, incluindo seis de oito tentativas de longa distância. E quebrou, por fim, o recorde da carreira e da franquia ao pegar 28 vitórias contra o Boston Celtics.

Sabonis creditou o novo treinador do Kings, Doug Christie, por suas grandes atuações recentes. “Doug, antes de tudo, tem um coração enorme. Ele ama Sacramento e, por isso, vai entregar tudo o que puder por essa franquia. Os jogadores sentem isso e vão lutar por ele em quadra. Mais do que isso, mudou a nossa estratégia defensiva e deu mais liberdade para mim no ataque”, elogiou.

Publicidade

Outras menções

Além de Darius Garland e Domantas Sabonis, outros 16 jogadores foram citados na votação da 12a semana da temporada. A lista inclui 12 atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Jayson Tatum, Kristaps Porzingis (Celtics), Zach LaVine (Bulls), Evan Mobley (Cavaliers), Cade Cunningham (Pistons), Tyrese Haliburton, Pascal Siakam (Pacers) e Giannis Antetokounmpo (Bucks) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Russell Westbrook (Nuggets), Alperen Sengun (Rockets), Jaren Jackson (Grizzlies), Anthony Edwards (Timberwolves), Devin Booker, Kevin Durant (Suns), DeMar DeRozan e Malik Monk (Kings).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA