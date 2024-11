“Donovan Mitchell e Darius Garland são a melhor dupla da NBA”, crava ex-jogador

O Cleveland Cavaliers tem um começo de temporada histórico em 2024/25, com o brilho de Donovan Mitchell e Darius Garland. A dupla está liderando a campanha da equipe com oito vitórias e nenhuma derrota. Como resultado, o ex-jogador e hoje analista, Lou Williams, elegeu os jogadores como a melhor dupla da NBA.

“Hoje, eu apontaria Donovan Mitchell e Darius Garland do Cleveland Cavaliers. Eles estão quentes e invictos. Acho que a parceria nunca esteve em um lugar tão especial quanto no momento. Então, escolho eles”, afirmou Williams.

A dupla, ao lado de Evan Mobley e Jarrett Allen, lidera o melhor começo da história da franquia na liga. A única vez que o time de Ohio começou uma outra campanha com oito vitórias e nenhuma derrota, foi na campanha de 1976/77. Aliás, se vencer o New Orleans Pelicans, nesta quarta-feira (6), a equipe terá seu melhor começo de temporada em todos os tempos. E de forma isolada.

Mitchell vem de campanhas de alto nível desde que chegou ao Cavaliers em 2022/23. Na última temporada, porém, Garland não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo, sendo alvo de críticas após os playoffs. Após a eliminação para o Boston Celtics, havia indícios que antes do começo de 2024/25, Cleveland negociaria o armador, além de Allen.

O início foi potencializado pelo grande começo de trabalho de Kenny Atkinson. O técnico é grande novidade da temporada para o lugar de JB Bickerstaff.

Sob o novo comando, Garland parece ter se beneficiado. Até agora, o armador tem médias de 20.5 pontos, 6.5 assistências, dois rebotes e um roubo de bola em 28.9 minutos por jogo. Além disso, acerta 44.8% das bolas de três.

O camisa 10 teve ótima atuação na vitória mais recente sobre o Milwaukee Bucks, na última segunda-feira (4). Em um segundo tempo com apenas um ponto do bem marcado Mitchell, o jogador foi decisivo na parte final do duelo. Após o jogo, ele recebeu elogios do parceiro.

“Estou feliz por ele. Garland teve que ouvir muitas besteiras ao longo do último ano e passou por problemas. Você sofre, mas também aprende com esses momentos. Mas nunca tive dúvidas sobre quem ele é e sobre a importância que terá para nosso time. Ele é um All-Star. É um cara que foi selecionado no Draft com muitas esperanças por essa franquia. Então, sei que podemos fazer funcionar. E vocês estão vendo isso”, enalteceu o camisa 45.

Enquanto isso, Mitchell soma 23.1 pontos, 4.3 assistências, 2.9 rebotes e 1.5 roubo de bola de médias. Por fim, acertou 40.3% dos arremessos do perímetro.

