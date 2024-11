Boletim do DM – Notícias de lesões da NBA (04/11/2024)

Bem-vindo à edição de 04 de novembro do DM do Jumper Brasil, o nosso boletim de lesões da NBA. É a sua fonte periódica no site sobre atletas contundidos e desfalques na liga.

Grave lesão tira Isaiah Jackson do resto da temporada

Isaiah Jackson é mais um pivô que desfalcará o Indiana Pacers até o fim da temporada. O jogador rompeu o tendão de Aquiles direito durante a derrota da equipe para o New Orleans Pelicans. A expectativa é que passe por uma cirurgia de reparação local nessa segunda-feira e, com isso, fique afastado por mínimo de nove meses. Ele era o substituto imediato de Myles Turner na rotação.

A notícia mostra, antes de tudo, a incrível falta de sorte da franquia de Indianápolis no início da temporada. Afinal, no primeiro jogo da campanha, outro jogador da posição sofreu a mesma lesão: James Wiseman. Como resultado, ele também já está fora da competição. Jackson finaliza a sua participação no torneio com médias de 7,0 pontos, 5,6 rebotes e 1,6 tocos.

Desmond Bane deve ser ausência por semanas no Grizzlies

Outro time que também sofre com uma onda de lesões nesse começo de competição é o Memphis Grizzlies. O ala-armador Desmond Bane, por exemplo, é uma ausência (quase) confirmada para várias semanas. Ele está em tratamento de um estiramento no músculo oblíquo externo do abdome e, como resultado, vai ser reavaliado a cada semana. É uma recuperação que costuma levar mais do que só sete dias.

O técnico Taylor Jenkins promoveu o novato Jaylen Wells ao quinteto inicial na ausência do arremessador. Assim como o titular, Marcus Smart e Vince Williams também tratam lesões e devem ficar fora de ação por múltiplas semanas. Bane disputou cinco dos sete jogos do Grizzlies até agora, anotando 18,8 pontos, 5,4 rebotes e 2,8 assistências.

JJ Redick revela “novo incômodo” em Jarred Vanderbilt

O retorno de Jarred Vanderbilt, por enquanto, tem sido um exercício de paciência para o Los Angeles Lakers. Ele ainda não estreou na temporada e, pelo jeito, essa volta poderá não acontecer tão cedo. O técnico JJ Redick revelou que o especialista defensivo acusou um novo desconforto e, por isso, a sua recuperação segue um ponto de interrogação.

“Jarred está evoluindo, mas teve um pequeno incômodo nos últimos dias. Não diria que é um retrocesso. Trata-se de algo normal enquanto aumenta a intensidade dos treinos em quadra. Não podemos esquecer que ele passou por duas cirurgias recentes, então vamos esperar uma atualização na semana que vem”, contou o técnico angelino.

De’Aaron Fox acredita ter lesão de ligamento no dedo

Nem sempre uma contusão faz com que o jogador pare de atuar. No entanto, dentro do possível, a sua produtividade pode ficar comprometida. Um nome para ficar de olho nas próximas semanas, então, é o armador De’Aaron Fox. O astro do Sacramento Kings não vai desfalcar a equipe, mas admite estar lesionado. Ele explicou o motivo de atuar com os dedos anelar e mínimo da mão esquerda atados juntos.

“Eu desloquei o meu ‘dedinho’ no início da pré-temporada e os exames de raio-X deram negativo. Mas o incômodo ainda está aqui. Não está curado. Deve ser, provavelmente, algum problema no ligamento”, contou o jogador, depois da derrota contra o Toronto Raptors. Esse tipo de lesão costuma forçar um afastamento de um mês para a total recuperação.

Fox, não por acaso, tem sido criticado pelas atuações irregulares na campanha. Ele anotou 24 pontos em 22 arremessos contra o Raptors e, além disso, teve cinco roubos de bola.

Em transição

– Goga Bitadze só disputou as três primeiras partidas do Magic na temporada por causa de uma lesão leve. O pivô está com um problema em tendão do pé esquerdo e, por isso, tem sido avaliado a cada dia pelo time.

– Enquanto isso, o ala-armador De’Anthony Melton já é ausência certa no Golden State Warriors por mais dois jogos. Ele ainda se recupera de uma contusão nas costas e, com isso, só deve ser reavaliado no fim dessa semana.

– O ala Aaron Nesmith pode ser mais um problema para o Pacers para o curto e médio prazo. A lesão no tornozelo esquerdo que sofreu não seria tão simples como imaginado, então deve virar desfalque por várias semanas.

– Mas que tal fecharmos o DM de 04/11 com uma boa notícia sobre as lesões na NBA? Robert Williams tem grandes chances de voltar a jogar pelo Portland Trail Blazers depois de mais de um ano nessa segunda.

