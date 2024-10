Kings surpreende e fecha contrato com filho de Shaquille O’Neal

O Sacramento Kings fez várias mudanças em seu elenco nessa sexta-feira. A equipe californiana, que terminou sem nenhuma vitória na pré-temporada da NBA, faz seus últimos ajustes antes da fase regular. No entanto, o Kings surpreendeu quando confirmou o contrato com o filho de Shaquille O’Neal, Shareef.

Vale registar que o jovem de 24 anos passou por um problema semelhante ao de Bronny James, filho de LeBron. Em 2018, Shareef passou por cirurgia antes de iniciar a carreira no basquete universitário. Assim como Bronny, ele não teve sucesso na NCAA e acabou passando por UCLA e LSU. Após o Draft de 2022, ele não foi escolhido, mas o Los Angeles Lakers o contratou.

Então, em 2022/23, Shareef atuou pelo G League Ignite em 20 partidas. Ele obteve médias de 5.6 pontos e 3.2 rebotes em cerca de 15 minutos por noite.

O filho de Shaquille O’Neal ficou sem contrato na NBA desde então, até que o Kings se interessou por seus talentos. Embora não tenha feito boas apresentações após o basquete colegial, o jogador ainda sonha com a chance de atuar na liga.

Aliás, no basquete colegial, ele mostrava muita evolução e parecia com o caminho trilhado para atuar na NBA. Aqui, o Jumper Brasil relatou o seu penúltimo ano de preparação. Mas o problema no coração atrapalhou tudo.

Além do filho de Shaquille O’Neal, o Kings fechou com Drew Timme e Antoine Davis. Enquanto os três devem atuar no Stockton Kings, da G League, o time dispensou outros atletas. Boogie Ellis, Skal Labissiere, Terry Taylor e Brodric Thomas, que fizeram parte da equipe no período de preparação, já não estarão na equipe para a temporada regular.

Com 2,03 metros e 99.8 quilos, ele pouco lembra o estilo do pai. Shaquille O’Neal, aliás, disse uma vez que Shareef era “Giannis Antetokounmpo, mas com arremesso”. Por enquanto, o jovem ainda não mostrou isso. No Ignite, por exemplo, ele acertou apenas 20% das tentativas do perímetro. No entanto, perto da cesta, seu aproveitamento subiu para mais de 53%.

O Kings não deve utilizar o atleta. Ao menos, por ora. A direção quer ver como está seu desenvolvimento após passagens ruins pelo basquete universitário e G League. Então, a ideia é fazer com que ele tenha espaço na rotação de Stockton para, depois, ter uma avaliação completa.

Vale registrar que Shaquille O’Neal foi um dos donos do Kings entre 2013 e 2022.

