“De’Aaron Fox precisa sair do Kings”, crava ex-atleta da NBA

O Sacramento Kings passa longe de ser um dos times mais badalados da NBA e, com isso, De’Aaron Fox sente os reflexos. O armador foi um dos principais esnobados do último Jogo das Estrelas, assim como o colega Domantas Sabonis. Mas será que ele pode fazer alguma coisa para mudar isso? Para Nick Young, a única medida possível para dar mais visibilidade ao jovem astro é uma mudança de ares.

“De’Aaron não vai conseguir ser all-star ou eleito para um dos quintetos ideais da liga na próxima temporada. Vai ser esnobado outra vez, pois as pessoas o desrespeitam muito. Para ser sincero, eu acho que esse garoto precisa sair de Sacramento. Não sei se é por vitórias ou reconhecimento, mas ele está há tempo demais sendo esnobado”, apontou o ex-atleta do Los Angeles Lakers.

É verdade que, mesmo atuando pelo Kings, Fox já conseguiu as duas façanhas antes na carreira. Foi eleito all-star e, meses depois, para o terceiro time ideal da NBA em 2023. Naquele ano, a equipe californiana retornou aos playoffs depois de quase duas décadas de jejum. Para Young, esse é o tipo de reconhecimento que ele receberia todos os anos se atuasse em um time mais “midiático”.

“De’Aaron deveria ser considerado um dos cinco melhores armadores da liga. Para mim, certamente, está nesse grupo. Mas ele não recebe absolutamente nenhum crédito pelo que faz em quadra. As pessoas posicionam qualquer cara acima dele. Esquecem desse menino o tempo inteiro e acredito que isso aconteça simplesmente porque está em Sacramento”, reforçou o veterano.

Esnobados

A ausência de De’Aaron Fox no Jogo das Estrelas da última temporada da NBA, de fato, causou irritação no Kings. Não só dele, aliás, mas também de Sabonis. Os veículos de imprensa nacionais chamaram a atenção para o merecimento de ambos. A indignação ultrapassou, então, os limites locais. O técnico Mike Brown mostrou a sua revolta de forma pública, pois julgava ser um problema maior do que “falta de espaço”.

“Está claro para qualquer pessoa que assiste à liga que De’Aaron e Domantas deveriam ter sido all-stars. Ambos, afinal, estão apresentando basquete de elite em uma equipe competitiva. Todos os anos, a gente sabe que alguns jogadores merecedores ficam de fora porque não tem lugar para todo mundo nos elencos. Mas, no caso dos dois, acho que foi simplesmente um erro clamoroso”, reclamou o experiente treinador.

Quando se fala em esnobados no Jogo das Estrelas, a reação é pensar em quem poderia sair da lista de convocados. Brown não quis apontar atletas menos merecedores desse reconhecimento, mas garantiu que não tiraria Fox e Sabonis para colocar ninguém. “A gente sente que os nossos dois astros são tão bons quanto qualquer dupla dessa liga. São o motor que faz esse time competir e vencer todas as noites”, completou.

Fim de linha

A questão da visibilidade é algo difícil de mudar na liga. Só um superastro do porte de Giannis Antetokounmpo, por exemplo, conseguiu trazer mais atenção para o Milwaukee Bucks. E, ainda assim, segue bem menos do que os times de grandes centros – como o Lakers. Para Nick Young, a questão do Kings é imutável e Fox corre o risco de sepultar a sua carreira em Sacramento.

“Quando você vai para Sacramento, essa é a última coisa que as pessoas vão lembrar de você. É um tipo de ‘cemitério’, sabe? Não é o pior time para se estar na NBA hoje porque ainda existem lugares como Detroit e Portland. Mas é a última parada antes de você ser esquecido por todos”, disparou o ex-jogador da liga.

