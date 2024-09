De’Aaron Fox mostra tênis que vai usar da linha Stephen Curry

Astro do Sacramento Kings, De’Aaron Fox foi premiado com uma linha de tênis na marca de Stephen Curry. Patrocinado pela Curry Brand desde 2023, o armador deu detalhes do Fox 1 em suas redes sociais. Na primeira versão, o calçado conta com as cores roxo e branco, em alusão ao seu time, além do verde-claro na sola. Além disso, o logo é uma raposa (apelido do jogador) em formato de letra D.

O lançamento do tênis de De’Aaron Fox com a marca de Stephen Curry aconteceu oficialmente esta semana na China. Durante evento da Curry Brand, os astros se encontraram no país e mostram o novo produto. Além disso, houve o anúncio do China Tour, que conta com quatro modelos de tênis.

Fox assinou com a Curry Brand em outubro do ano passado. Portanto, o armador do Kings foi o primeiro atleta vinculado à marca afiliada à Under Armour. A escolha, aliás, passou diretamente pelo ídolo do Golden State Warriors, que apostou no astro como seu primeiro contratado.

“Ter alguém que acredita no que você está fazendo e no que a marca representa é especial. Mas é exatamente por isso que escolhemos De’Aaron. Ele acredita na Curry Brand e em nossa missão tanto quanto acredita em si mesmo nas quadras. Então, estou grato por ter um parceiro tão dedicado à nossa marca e investido no que nosso futuro reserva”, afirmou Curry, no ano passado.

Parte da preferência por Fox passou por seu apoio à marca antes mesmo da parceira. Durante a temporada 2022/23, afinal, o armador apareceu em diversos jogos utilizado tênis da Curry Brand. Portanto, ele mesmo se mostrou um grande fã dos produtos.

“Palavras não conseguem descrever a empolgação que sinto em trazer minha influência para essa parceria com Stephen, Under Armour e Curry Brand. Mas mal posso esperar para mostrar ao mundo o que a seguir para a marca”, comentou Fox, na época.

Curry Brand

A Curry Brand é uma ramificação da Under Armour. Liderada por Stephen Curry, a marca é inspirada no formato da Jordan Brand com a Nike e surgiu oficialmente em maio de 2023. Portanto, a ideia foi alinhar os produtos de basquete empresa com um dos principais jogadores da história da NBA.

“Trata-se de impactar os atletas e criar produtos que tenham desempenho e ressoem com eles. E, claro, a Under Armour faz isso da melhor maneira. Em 2013, a Under Armour apostou em mim, e eu apostei neles, e estou completamente empenhado em dar esse próximo passo juntos. Eu acredito na Under Armour e na Curry Brand, na equipe que temos agora e no que estamos fazendo juntos”, afirmou Curry na época do anúncio.

