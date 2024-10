De’Aaron Fox rejeita extensão máxima de contrato com Kings

O armador De’Aaron Fox rejeitou uma proposta de extensão máxima de contrato com o Sacramento Kings. A informação é do insider Shams Charania, da ESPN. Segundo o jornalista, o valor recusado pelo jogador foi de US$165 milhões por três temporadas. O último dia para um acordo de extensão prévia na NBA é 21 de outubro.

Mas, os fãs do Kings não precisam se preocupar. De acordo com Charania, Fox vai esperar a próxima offseason. Afinal, a partir de julho de 2025, ele ficará elegível para um contrato de US$229 milhões por quatro anos. Caso seja eleito para um dos times ideais da NBA, o valor aumenta para US$345 milhões, mas por cinco temporadas.

Desse modo, De’Aaron Fox deve entrar motivado na temporada para fechar um contrato máximo com o Kings no ano que vem. Ou seja, além de ajudar o time a brigar pelas primeiras posições da Conferência Oeste, a ideia é garantir o acordo de sua carreira. O armador de 26 anos, aliás, já deixou claro publicamente que deseja ser uma parte significativa do futuro da equipe. Portanto, a extensão contratual não deverá ser um problema para ambas as partes.

Vale lembrar que De’Aaron Fox tem contrato com o Kings por mais duas temporadas. Nesse período, ele terá direito a US$71,9 milhões em salários. Portanto, a próxima extensão entraria em vigor somente a partir de 2026/27.

Quinta escolha do Draft de 2017, o armador já disputou 469 jogos por Sacramento. Suas médias, na última temporada, foram de 26,6 pontos, 4,6 rebotes, 5,6 assistências e dois roubos de bola (liderou a liga nesse quesito). Já em 2023, ele foi eleito para o All-Star Game e, ao final da temporada, para o terceiro time ideal da NBA.

Um dos líderes do elenco do Kings, Fox participou do processo de decisão sobre os grandes movimentos da franquia nesta offseason. A mais importante delas foi a contratação de DeMar DeRozan. O veterano chegou ao time de Sacramento após uma sign and trade que envolveu Chicago Bulls e San Antonio Spurs. Assim, o time tem um Big Three formado por Fox, DeRozan e Domantas Sabonis.

Outra movimentação importante do Kings nesta offseason foi a permanência de Malik Monk. Sexto jogador da equipe, o ala-armador renovou o vínculo com a franquia por quatro temporadas. Pelo acordo, ele vai receber US$ 78 milhões em salários. Fox, aliás, era um dos defensores mais ferrenhos da continuidade de Monk. Além disso, o técnico Mike Brown acertou uma extensão contratual válida até 2027.

Em 2024/25, o Kings espera repetir a ótima campanha de duas temporadas atrás. Na ocasião, a equipe foi a terceira do Oeste, com 48 vitórias e 34 derrotas. Dessa forma encerrou o incômodo jejum de 16 anos sem alcançar a pós-temporada da NBA. Mas, nos playoffs, o time caiu logo na primeira rodada para o Golden State Warriors, após uma série de sete jogos.

No entanto, o time caiu de rendimento na última temporada. Terminou a fase regular na nona posição e, assim, teve que disputar o play-in. No primeiro jogo da repescagem, o Kings deu o trocou e eliminou o Warriors. Mas, no jogo que valia uma vaga nos playoffs, a equipe perdeu para o New Orleans Pelicans.

