NBA reabre investigação sobre episódio com pivô do Lakers

O pivô Jaxson Hayes, do Los Angeles Lakers, voltou a ser alvo de uma investigação da NBA nesse sábado. Segundo Dave McMenamin, da ESPN, a direção da liga reabriu um processo administrativo contra o atleta por causa de um caso de violência doméstica. Esse episódio, a princípio, ocorreu em 2021 e já foi resolvido legalmente. No entanto, novos detalhes surgiram nos últimos dias que podem complicar a situação.

A reabertura do processo se baseia, antes de tudo, em um vídeo do incidente divulgado pelo site TMZ. São mais de cinco minutos do registro inédito de uma câmera mostrando a conduta do então atleta do New Orleans Pelicans. “Vimos o vídeo e notícia que surgiu hoje. Como resultado, vamos reabrir a nossa investigação sobre a situação”, disse o porta-voz da liga, Mike Bass.

O vídeo mostra uma discussão de Hayes com a sua então namorada, Sofia Jamora. Ele empurra a mulher por uma porta, enquanto ela pede que pare. Ambos seguem com o bate-boca na rua e, em seguida, parece que o jogador cospe na direção de Sofia. “Eu não vou deixar que você me agrida mais. Você acha que eu pareço com um saco de porradas?”, questiona Sofia.

A polícia chegou ao local da questão na madrugada de 28 de julho de 2021, depois de reclamações de distúrbio da ordem. O jogador foi preso, mas não foi uma abordagem simples. Ele não atendeu ao comando dos oficiais de ficar longe da mulher e, por isso, recebeu duas descargas de uma arma de choque. Depois, alegou que estava irritado porque Sofia também jogou objetos nele.

Impune

O julgamento de Hayes aconteceu quase um ano depois e, a princípio, ele não contestou as acusações. Com isso, a sua punição foi mais branda do que poderia. Para começar, o reserva angelino foi condenado a três anos de liberdade condicional. Teve que cumprir, além disso, mais de 400 horas de serviço comunitário e um ano de aulas sobre violência doméstica. Houve também o pagamento de uma indenização não revelada.

A investigação da NBA, no entanto, teve bem menos resultados em relação ao pivô do Lakers. Com regras menos rígidas para casos dessa natureza, a liga resolveu não o punir. “Já houve um extenso processo com o qual cooperamos no passado recente. Se essa reabertura ocorrer, então, a liga pode contar com a sequência da colaboração”, garantiu um representante do veterano.

O GM do Lakers, Rob Pelinka, ressaltou que a organização também vai ajudar como for possível. Mas, por ora, está ao lado de Hayes. “Jaxson tem sido bem sincero com os seus pedidos de desculpas por esse caso. E, assim, seguiu em frente nos últimos dois anos. Sentimos que é um episódio pelo qual assumiu a responsabilidade. E, acima de tudo, o fez uma pessoa melhor”, justificou o dirigente.

Novidades

Mas o vídeo não foi o único motivo que forçou a reabertura do caso. Os advogados de Sofia entraram com um processo na última semana por causa de um desdobramento novo do episódio. Eles alegam que a representação de Hayes entrou em contato e até fez um depósito na conta de um dos policiais responsáveis pela prisão. Por enquanto, não se sabe os motivos dessa compensação financeira.

“Nós entendemos que a NBA possui uma política de tolerância zero contra os casos de violência doméstica. Por isso, a vítima está bem disposta a cooperar com as novas investigações em torno da conduta de Jaxson”, disse o porta-voz de Sofia Jamora.

