Lakers: Após 18 meses, Christian Koloko pode voltar à NBA

É oficial: o jovem pivô do Los Angeles Lakers, Christian Koloko, foi liberado pela equipe médica da NBA e poderá voltar às quadras. O ex-jogador do Toronto Raptors teve problemas de saúde que ameaçaram encerrar sua carreira. Como resultado, foi dispensado da equipe do Canadá. Agora liberado, ele voltará a treinar e se preparar para a temporada.

Koloko foi diagnosticado com um coágulo sanguíneo que, de acordo com muitos jornalistas na época, ameaçava a continuidade de sua carreira na liga. Após ser a 33ª escolha do Draft em 2022 e ter minutos no ano de calouro, o jogador não entrou em quadra na campanha de 2023/24, o que gerou algumas desconfianças. Em abril, Shams Charania, agora da ESPN, informou sobre a condição do atleta.

Mas o jogador teve uma recuperação do quadro e, por isso, o time de Los Angeles ofereceu um acordo two-way durante a offseason. Ele ainda precisava de uma confirmação final da NBA, que veio na tarde da última terça-feira (29).

Publicidade

Essa é uma ótima notícia para o Lakers, que teve em Christian Koloko um dos seus poucos reforços para a temporada 2024/25 da NBA. Aliás, ele foi o único jogador que chegou como reforço que não era calouro, seja vindo do Draft ou não selecionado no processo.

Além disso, ele é mais uma opção para a posição de pivô. Existe um grande interesse da franquia em aumentar sua gama de opções na posição, que hoje só conta com Jaxson Hayes e Christian Wood, além, é claro, de Anthony Davis. Recentemente, o jornalista Jovan Buha, do portal The Athletic, afirmou que existe um interesse da equipe, por exemplo, no pivô Walker Kessler, do Utah Jazz.

Publicidade

Leia mais sobre o Lakers!

Em uma entrevista para o portal TMZ, o camisa 10 falou sobre o retorno à liga e de como estava empolgado para isso depois de ficar um ano parado.

“Voltar a jogar é tudo para mim. Afinal, os últimos meses foram difíceis com tudo o que ocorreu. Mas, no fim, me sinto incrível. Os médicos me liberaram 100% para poder voltar às quadras. Então, espero que tudo corra bem com a NBA agora. Eu e minha equipe somos otimistas. Estou muito feliz”, comemorou.

Publicidade

Koloko também prometeu aos torcedores de Los Angeles que estaria pronto quando sua oportunidade chegasse.

“O que posso dizer é que vou estar pronto. Desde o primeiro dia dos treinos, eu estarei dando 100% de mim para ajudar o time. Acho que essa é a minha mentalidade. Vou fazer o que estiver ao meu alcance para ajudar essa equipe a vencer partidas”, concluiu.

Publicidade

Então, em um contexto de procura por opções na posição, Koloko pode se destacar e ganhar oportunidades. Seu contrato também permite que ele tenha minutos no South Bay Lakers, o afiliado da franquia na G League. Isso pode ajudar, sobretudo, em seu recondicionamento após tanto tempo sem jogar.

Por fim, em sua única temporada, o jovem jogador teve médias de 3.1 pontos, 2.9 rebotes e um toco em 13.8 minutos por partida. Além disso, acertou 48% dos arremessos de quadra e foi titular em 19 das 58 partidas disputadas.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA