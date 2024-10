Bronny James jogará pelo time do Lakers na G League

Depois de fazer história e atuar com o pai, LeBron James, na NBA, parece que o tempo de Bronny James no time do Lakers deve diminuir. O calouro deve ser enviado à G League para atuar pelo South Bay Lakers, dividindo seu tempo entre a franquia principal e a afiliada. A medida era esperada, mas de acordo com Shams Charania, da ESPN, o atleta será deslocado assim que a temporada da liga de desenvolvimento começar.

James estará no banco de reservas do Lakers pelos próximos seis jogos. Além da partida deste sábado (26), contra o Sacramento Kings, ele estará com o elenco na viagem por cinco partidas como visitante depois desse jogo. Isso inclui o duelo com o Cleveland Cavaliers, em Ohio. Bronny nasceu no estado, enquanto seu pai já era um segundanista na NBA.

Ele esteve no banco durante a virada sobre o Phoenix Suns na sexta-feira (25), mas não entrou em quadra. Então, antes da partida contra Phoenix, Redick confirmou a informação da ESPN e disse que esse era o plano para o camisa 9 desde o seu recrutamento.

“É verdade que nossos planos sempre são fluídos e podem mudar. Mas, em geral, era isso que pensávamos para ele em 2024/25. Ou seja, uma constante movimentação entre Los Angeles e South Bay. Então, ele vai ter tempo de jogo para se desenvolver melhor e poderá nos ajudar conforme a necessidade”, afirmou o técnico.

Aliás, a decisão sobre Bronny James e em qual time do Lakers ele estaria já vinha de antes. Redick afirmou que ele, LeBron e Rob Pelinka decidiram isso antes do começo da campanha.

Durante o Media Day, LeBron James já havia falado que o filho poderia atuar na liga de desenvolvimento em algum momento. Afinal, o foco é a evolução do jovem ala-armador, que foi selecionado na 55ª posição do Draft.

“Estou ansioso para acompanhar o seu crescimento como jogador de basquete. Então, não importa se ele está aqui conosco ou no time da G League. O importante é continuar sendo melhor e melhor a cada dia. É o que o resto de nós também está tentando fazer. Nós somos uma equipe, então nós vamos lhe dar responsabilidades e ele também nos dará. É assim que crescemos. Então, não acho que exista problema em jogar em South Bay. A franquia de lá é um reflexo de nós”, explicou o camisa 23.

A transição é algo natural para um jogador novato de segunda rodada de Draft. Entre os 28 atletas escolhidos abaixo da posição 30 do recrutamento de 2023, 23 foram para a G League em algum momento de 2023/24. O jovem deve estar ter uma temporada marcada por esse revezamento.

