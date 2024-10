Site propõe ideia de troca entre Lakers, Knicks e Spurs

Los Angeles Lakers, New York Knicks e San Antonio Spurs estão sempre envolvidos em rumores de troca. Então, o site Fadeaway Word criou uma negociação entre as três equipes.

Pelo que vimos nos amistosos de pré-temporada e nos primeiros jogos de 2024/25, ficou claro que algumas equipes precisam de reforços. No entanto, nenhum time ficou tão evidente quanto o Knicks, que busca adicionar jogadores de garrafão via troca ou mercado de agentes livres. Após as negociações que fez na offseason, a franquia de Nova York mostrou falhas por falta de atletas específicos.

Isso porque o time perdeu Isaiah Hartenstein para o Oklahoma City Thunder. Até fez a troca por Karl-Anthony Towns, mas o Knicks perdeu viu seus reservas se machucarem. Sem Mitchell Robinson e Precious Achiuwa, a equipe precisou utilizar o quarto jogador de garrafão: Jericho Sims.

Então, é necessário que o Knicks se mexa nas próximas semanas, até porque possui apenas 12 jogadores sob contrato e só conta com dois para o garrafão. De acordo com o Fadeaway Word, o Lakers também vem buscando troca no mercado para o setor. Mas o ponto é: para quando?

Veja que na ideia central da matéria, eles utilizam dois jogadores que, hoje, não podem jogar.

Lakers recebe

Mitchell Robinson

Miles McBride

Knicks recebe

Jarred Vanderbilt

Tre Jones

Spurs recebe

Gabe Vincent

Cameron Payne

Escolha de segunda rodada de 2025 (Lakers, via Clippers)

Pick de segunda rodada de 2027 (via Lakers)

Escolha de segunda rodada de 2030 (via Lakers)

No entanto, sabemos que Robinson e Vanderbilt estão fora por lesão. Apesar de o segundo ter uma previsão bem mais próxima, ele não resolveria totalmente os problemas do Knicks no momento. Então, criamos a nossa.

Com a entrada do Charlotte Hornets, seria possível uma troca entre quatro equipes: Lakers, Spurs e Knicks.

Lakers recebe

Mitchell Robinson

Vasilije Micic

Cidy Cissoko

Knicks recebe

Zach Collins

Tre Jones

Blake Wesley

Spurs recebe

Grant Williams

Gabe Vincent

Miles McBride

Jericho Sims

Pacome Dadiet

Hornets recebe

Jarred Vanderbilt

Precious Achiuwa

Jalen Hood-Schifino

Enquanto isso, o Spurs e Knicks poderiam receber escolhas de segunda rodada.

A troca

O Lakers não precisa de tanta pressa assim e poderia aguardar Robinson voltar de lesão em dezembro. Por outro lado, o Knicks receberia um pivô para agora e que pode fazer parte de seu grupo em rotações altas. Isso porque Zach Collins arremessa do perímetro e teria a chance de jogar ao lado de Karl-Anthony Towns em algumas situações.

Para o time californiano, receber Vasilije Micic ajudaria muito na construção de jogadas, enquanto Gabe Vincent vai para o Spurs. O detalhe é que o Hornets não precisa de um Micic hoje e tem Grant Williams “emperrando” na evolução de Tidjane Salaun. Ao mesmo tempo, o time de Charlotte ganha Achiuwa para ser reserva nas posições quatro e cinco, enquanto Mark Williams se recupera de lesão.

Então, Salaun aproveitaria o tempo para ganhar mais ritmo de jogo até que Achiuwa e Vanderbilt estejam saudáveis. E o detalhe é que o primeiro pode ficar com a vaga de Nick Richards em uma troca futura, enquanto Vanderbilt tem capacidade para atuar nas duas alas.

Mas o ponto aqui é o Spurs, que ganha jogadores experientes e que podem ajudar agora. Como o time texano já conta com Sandro Mamukelashvili, Sims e ele poderiam ser os reservas de Victor Wembanyama. Mas mais que isso, teria Miles McBride e Gabe Vincent ajudando Chris Paul e o calouro Stephon Castle.

É fato que o Knicks perderia seu principal reserva hoje (McBride), mas teria Tre Jones, um armador de muita capacidade na organização ofensiva, vindo com Cameron Payne do banco.

Mas a ideia da troca para Knicks, Lakers e Spurs é ter flexibilidade em seus elencos e que consigam jogar sem grandes problemas.

Conclusão

O Knicks ainda precisaria ir ao mercado, pois “abriu mão” de cinco jogadores e recebeu apenas três na troca. Então, o que existe hoje entre os agentes livres: Reggie Bullock, Markelle Fultz, Jae Crowder e JaVale McGee. Qualquer um poderia chegar recebendo o mínimo para veteranos.

Assim, o elenco estaria pronto para enfrentar a temporada 2024/25 da NBA sem grandes problemas.

Por outro lado, o Lakers aguardaria a volta de Robinson, tendo a opção de utilizar o jogador ao lado de Anthony Davis. Aliás, é algo que o astro vem pedindo há algum tempo.

Enquanto isso, o Spurs teria melhores opções no banco de reservas e o Hornets resolveria alguns de seus problemas com a troca.

