Zach Edey atinge marca histórica em estreia na NBA

A estreia de Zach Edey, calouro do Memphis Grizzlies na NBA, ficou marcada por um fato histórico, mas não positivo. O jogador foi expulso depois de apenas 14 minutos na quadra, com seis faltas cometidas. Titular, ele quebrou algumas marcas bem curiosas com o ocorrido no confronto com o Utah Jazz, em Salt Lake City.

Desde que a liga completou sua fusão com a antiga ABA, em 1976, nenhum atleta havia sido expulso em sua estreia na liga atuando por menos de 15 minutos em quadra. Isso, até Zach Edey na última quarta-feira (23).

Além disso, ele também se tornou o primeiro calouro selecionado na loteria do Draft a ser expulso em seu primeiro jogo na liga desde 2007. Portanto, foi uma noite marcada por sua estreia pelo Memphis Grizzlies, mas também pela marca negativa.

A equipe teve o desfalque de Jaren Jackson Jr. para a partida. Assim, Edey foi titular ao lado de Santi Aldama, Desmond Bane, Marcus Smart e o astro Ja Morant. Porém, as coisas não aconteceram para o canadense da forma que muitos esperavam.

Ele anotou cinco pontos e pegou cinco rebotes nos 14 minutos em que ficou na quadra. O jogador acertou dois de quatro arremessos, mas converteu apenas um de cinco lances livres. O jovem também cometeu um erro de ataque. Por outro lado, foi responsável por quatro rebotes ofensivos, mesmo com o tempo de quadra bem limitado pelas faltas.

Mesmo com a estreia curiosa de Zach Edey na NBA, o Memphis venceu o Utah em um grande final. Morant converteu uma bandeja incrível e ainda deu duas assistências para o espanhol Aldama, que foi o substituto de Jackson e jogou muito bem. Afinal, anotou 27 pontos e cinco rebotes.

O Grizzlies voltará a jogar nesta sexta-feira (25), em duelo fora de casa contra o Houston Rockets, que perdeu na estreia para o Charlotte Hornets. Edey deve se manter como titular, assim como Aldama, já que o status de Jackson Jr. é duvidoso para a partida.

As expectativas para o camisa 14 têm sido altas desde o Draft. Isso porque casas de apostas e analistas indicaram que ele era o favorito ao prêmio. Aliás, no próximo confronto ele vai enfrentar justamente o outro grande candidato, Reed Sheppard, ala-armador do Rockets

Durante a pré-temporada, suas médias foram de 12,2 pontos, sete rebotes, um toco e uma assistência em cinco amistosos. Ele já chega à NBA como o jogador mais alto e também mais pesado entre todos os atletas.

