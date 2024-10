Rick Carlisle: “Grizzlies é o time da NBA certo para Zach Edey”

Vários analistas e torcedores protestaram quando o Memphis Grizzlies selecionou Zach Edey com a nona escolha do draft da NBA. Mas, após poucos jogos de pré-temporada, os céticos já começaram a sumir. O pivô deu a prova mais contundente do seu talento nessa segunda-feira, durante a vitória contra o Indiana Pacers. Ele foi o dono da área pintada, anotando 23 pontos e nove rebotes em só 19 minutos.

“Ser eleito melhor jogador do basquete universitário duas vezes é muito significativo. E, além disso, é um feito raro atualmente. Por isso, eu tenho muito respeito pelo que Zach conseguiu em Purdue. Também tenho respeito pela sua atuação, pois ele se impôs pela vontade e jogo físico. A verdade é que simplesmente não conseguimos combater a sua imponência física em quadra”, admitiu o técnico do Pacers, Rick Carlisle.

O duelo contra Indiana serviu para comprovar a dominância de Edey no período de pré-temporada. Myles Turner – um dos melhores pivôs defensivos da NBA –, por exemplo, não conseguiu pará-lo. O novato teve 21 posses em post ups nos jogos de preparação com (absurda) média de 1,4 ponto nessas situações. Para Carlisle, a princípio, o atleta de 2,24m de altura não poderia estar em um time melhor para aproveitá-lo.

“Zach vai ter um impacto imediato no jogo porque foi draftado pelo time certo. Ele está em uma organização que acredita em jogadores e formações altas. Mais do que isso, a franquia acredita em tudo o que ele já mostrou no basquete universitário. Para mim, é provável que a história prove que Zach foi selecionado baixo demais no último recrutamento”, previu o experiente treinador.

Mortal

A pré-temporada, aliás, só serviu para aumentar as expectativas ao redor da NBA para ver Zach Edey pelo Grizzlies. Afinal, todos sabem que um amistoso está longe do nível de intensidade e preparação de uma partida de temporada regular. Marcus Smart, no entanto, aposta que o sucesso do pivô não vai mudar assim que começarem os jogos valendo. Ele vai brilhar, em particular, na parceria com o astro Ja Morant.

“Os pick-and-rolls entre ambos vão ser mortais, cara. Eu acho que, antes de tudo, Zach vai criar ainda mais espaço para todos jogarem aqui. Nós já vimos o que Ja é capaz de fazer com o mínimo de liberdade que a defesa ceda. Então, só imagine o que ele pode produzir com o espaço que alguém do tamanho de Zach pode abrir”, argumentou o experiente armador.

Mas Smart, obviamente, está mais de olho no impacto defensivo de Edey em potencial. “Zach tem 2,24m de altura e isso faz barulho por si só. Mas não para por aí. Esse cara se movimenta muito bem para um atleta desse tamanho. Além disso, a sua inteligência em quadra é alta demais. Vai facilitar demais, por exemplo, o meu trabalho com a proteção de aro que proporciona”, destacou o marcador.

Calouro do ano

Tudo o que aconteceu desde o draft criou uma onda positiva em torno de Edey. Antes, existiam vários questionamentos sobre a sua capacidade de “sobreviver” no jogo mais espaçado da NBA. As preocupações defensivas, sobretudo, preocupavam os analistas. Mas, agora, o pivô já virou o favorito na casa de apostas para ser o melhor novato da NBA em 2025. Morant coloca todas as suas fichas no novo colega.

“Definitivamente, a minha expectativa é que Zach vença o prêmio de calouro do ano. E, aliás, não só isso: eu acho que vai ser fácil. Vai levar fácil”, cravou o jovem armador e novo parceiro de pick-and-rolls.

