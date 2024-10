Celtics provoca Lakers por título da NBA em 2020

O título 2024 colocou o Boston Celtics novamente à frente do Los Angeles Lakers como maior vencedor da NBA. Até a temporada passada, as duas equipes estavam empatadas em 17 conquistas da liga. No entanto, com Jayson Tatum, Jaylen Brown e companhia, o time celta dominou em 2023/24 e chegou soberano aos playoffs para garantir o seu 18º campeonato.

Novamente com o posto de maior campeão, o Celtics aproveitou a noite de abertura da temporada 2024/25 da NBA para provocar o título do Lakers da NBA em 2020. A conquista sempre foi uma tema polêmico na liga, uma vez que foi conquistada na “bolha” de Orlando, durante a pandemia. A emissora NBC Sports Boston, parceria do time celta, desse modo, afirmou que a conquista do rival foi um “título da Disney World”.

As piadas sobre a conquista angelina em 2020 têm sido comuns há anos. É inegável que todos tiveram as mesmas chances em Orlando, em uma temporada interrompida pela pandemia. No entanto, é comum que jogadores atuais e antigos contestem o campeonato, por conta das circunstâncias na época.

No caso do Celtics, por sua vez, a brincadeira ganha força pela rivalidade. Desde os primeiros anos da NBA, as equipes se estabeleceram como os maiores rivais da liga e protagonizaram grandes decisões. Assim, não é a primeira vez que Boston faz piada com as conquistas do adversário.

Uma das provocações mais comuns é em relação aos cinco primeiros títulos do Lakers. As conquistas, afinal, aconteceram em Minneapolis, não em Los Angeles. Assim, é comum que os torcedores de Boston apontem que o rival está “trapaceando” ao considerar os campeonatos.

Reaves defende título

Os torcedores e jogadores do Lakers, claro, defendem a conquista em 2020. Em entrevista ao canal BustackJack, o ala-armador Austin Reaves defendeu que título da ‘bolha’ é tão valioso como qualquer outro. Desse modo, explicou que as contestações ocorrem somente pelo ódio que seu companheiro LeBron James recebe na NBA.

“Não é um anel do Mickey Mouse”, afirmou Reaves. “Não quero dizer que foi mais difícil. Todos tiveram o mesmo ginásio para jogar. Então acho que foi a mesma coisa de todo ano. Acredito que se não fosse o LeBron que tivesse vencido, ninguém iria falar nada. Todo mundo odeia o LeBron. Na verdade, todo mundo ama o LeBron, mas ele recebe muito ódio”.

Reaves oferece uma visão de fora sobre o título de 2020. Afinal, ainda estava no basquete universitário. Com a paralisação da temporada pela crise global de saúde e a reabertura dela na “bolha” de Orlando, todos os times tiveram chances iguais para o título. Todos tiveram centros de treinamentos iguais e dividiam a mesma quadra durante os playoffs, não tendo desvantagem de jogar fora de casa e se preocupar com a torcida adversária.

Além disso, não dá para negar que o Lakers era uma das equipes mais fortes. O time estava repleto de bons veteranos, como Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green, Dwight Howard, JaVale McGee e mais. Ao mesmo tempo, possuía Anthony Davis fazendo performances de elite ao lado de LeBron James.

