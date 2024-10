Mikal Bridges admite estreia decepcionante pelo Knicks: “Posso mais”

A estreia oficial de Mikal Bridges como jogador do New York Knicks, a princípio, não foi como ele imaginava. Para começar, os nova-iorquinos foram dominados pelo campeão Boston Celtics e sofreram quase 30 cestas de longa distância. O atleta, enquanto isso, teve uma atuação complicada nos dois lados da quadra. Ele não escondeu que saiu de quadra bem decepcionado com o seu desempenho.

“Certamente, eu poderia ter jogado melhor. Sei que posso mais. Acredito que a minha performance na defesa, em particular, não foi tão boa. Acho que deveria ter sido mais ‘combativo’ contra alguém que estava arremessando tão bem quanto Jayson [Tatum], para quebrar o seu ritmo. Mas isso é só o primeiro jogo. Vamos aprender e melhorar com isso”, analisou o ala, depois da derrota por 132 a 109.

Bridges anotou 16 pontos no duelo, mas o número razoável engana. O jogador, afinal, não pontuou no primeiro tempo e só acertou uma cesta de quadra quando o Knicks já perdia por mais de 20 pontos. Além disso, ele registrou o pior índice de plus/minus da noite (-33). Foi uma atuação desapontadora, mas, ao mesmo tempo, foi o reflexo de uma equipe que ainda tem muito a melhorar.

“Esse é a primeira partida da temporada, então não tivemos tempo para nos entrosar da forma como se espera. Nós vamos assistir aos vídeos agora e, assim, aprender com os nossos erros. Acho que foi um ótimo teste para começarmos, pois Boston está pronto. Estão no topo. Por isso, precisamos avaliar o que aconteceu aqui e construir hábitos positivos pouco a pouco”, projetou o especialista defensivo.

Arremesso

A estreia oficial de Mikal Bridges no Knicks já era um evento por si só. Mas ainda trazia uma questão polêmica que ganhou as manchetes nos últimos dias: o arremesso do ala. Ele realizou uma mudança em sua mecânica durante as férias e os resultados na pré-temporada foram péssimos. O primeiro tempo sem pontuar, como resultado, agravou essa discussão. Josh Hart saiu em defesa do colega depois da partida.

“Mikal não se importa com o que falam. Então, a gente não se importa também. Podem falar o que quiserem do seu arremesso que não faz diferença. Pessoalmente, acho que toda essa discussão em torno da sua mecânica é uma estupidez. E não vamos discutir isso porque é estúpido. No fim das contas, o que importa é que sabemos que Mikal é ótimo chutador”, cravou o ala-armador.

O ponto positivo é que, depois de um primeiro tempo sem cestas, Bridges acertou sete de oito tentativas de quadra no segundo tempo. “Realmente não fiz um bom primeiro tempo, mas os meus companheiros seguiram me colocando em ótimas condições para arremessar. E, assim que uma bola caiu, tudo entrou nos eixos. Não parei de tentar e, após a primeira cesta, tudo veio ao natural”, contou o ala.

Primeiras lições

Pode-se dizer que a derrota por 23 pontos de diferença ficou “barato” para Bridges e o Knicks. O Celtics marcou só dois pontos nos últimos sete minutos no jogo, então não teria sido exagero se os nova-iorquinos tomassem 150 pontos. Para um técnico como Tom Thibodeau, em particular, isso é um pesadelo. O veterano viu uma equipe que não estava focada o bastante para bater de frente com um time bem mais entrosado.

“Eu acho que, quando um time arremessa como Boston, os números evidenciam como o ataque é incrível. Por isso, nós precisamos entrar em quadra com atenção redobrada. É um adversário que exige enorme esforço e concentração, como sabíamos desde o início. Você precisa ser forte no lado ofensivo e defensivo. É isso que tiramos dessa primeira partida, em síntese”, concluiu o treinador.

