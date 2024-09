Mikal Bridges admite: “Fiquei chocado após troca com Knicks”

Mikal Bridges deu um salto em sua carreira após a troca para o New York Knicks. Afinal, ele passou de um time em reconstrução para um dos principais candidatos na Conferência Leste. Além disso, conseguiu se reunir após anos com os antigos companheiros da Universidade de Villanova, Jalen Brunson, Donte DiVincenzo e Josh Hart.

No entanto, no momento em que soube da troca para o Knicks, Mikal Bridges não ficou feliz de início. Primeiro, o astro ficou sem saber como reagir. Em participação no Roomates Show, de Hart e Brunson, o novo reforço da equipe comentou sobre a primeira sensação após o negócio com o Brooklyn Nets.

“Como foi? Primeiro, eu fiquei em choque, porque eu não achei que isso fosse acontecer”, admitiu Bridges. “Agora, estou muito empolgado, muito animado. Estou ansioso, pronto para voltar a jogar”, continuou.

O Knicks adquiriu Mikal Bridges em uma troca com o Brooklyn Nets na offseason da NBA. No negócio, a franquia enviou Bojan Bogdanovic e Shake Milton. Além disso, mandou cinco escolhas de primeira rodada e uma de segunda. Portanto, um pacote valioso na tentativa de equipe evoluir o time que alcançou a semifinal dos playoffs em 2023/24.

Ainda na entrevista, aliás, o ala se mostrou pronto para ajudar no objetivo. Segundo ele, participar dos playoffs na NBA é algo único e ele pretende fazer valer a aposta na franquia. Vale lembrar que o reforço do Knicks passou duas temporadas difíceis no Nets e desejava voltar a ser competitivo na liga.

“O ano passado [com o Nets] foi difícil, mas eu cresci como pessoa. Tenho assistido vocês nos playoffs e vejo a atmosfera nos jogos. Então, estou empolgado. Vocês sabem, basquete na pós-temporada é o melhor e fazer parte disso… não há sensaçaõ igual. Sabemos o ano passado e vamos com calma, dia após dia”, acrescentou.

Além da projetada volta aos playoffs, Bridges também vai recuperar um ‘amuleto da sorte’: o número #25 na camisa. Durante os tempos de faculdade e pelo Phoenix Suns, o ala usou a numeração e viveu seus melhores momentos na NBA. No entanto, no Nets, precisou usar a 1, uma vez que a antiga estava ocupada. Portanto, mais um motivo para empolgação.

“É algo que está nas minhas raízes. No ensino médio, na faculdade, quando eu estava em Phoenix. Eu teria usado em Brooklyn, mas era apostando. Agora, tive voltar às minhas raízes. O número 25 é especial para mim. Então, estou empolgado de ter ele de volta”, completou Bridges.

