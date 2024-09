Lesão de Mitchell Robinson pode acelerar troca no Knicks

O pivô Mitchell Robinson não estará pronto para iniciar a temporada 2024/25 com o New York Knicks, o que deve forçar a equipe a fazer uma troca. De acordo com o jornalista Yaron Weitzman, da ESPN, o jogador passou por cirurgia no pé em maio. No entanto, ele não terá tempo suficiente para estar em quadra tão cedo.

O Knicks acredita que Robinson estará pronto para jogar entre o fim de dezembro e o início de janeiro. Então, é muito provável que a equipe tente alguma negociação nas próximas semanas. Isso porque o time não possui outro pivô de fato, exceto por Jericho Sims. Precious Achiuwa atua na posição, embora seja um ala-pivô baixo (2,03 metros). Mas outra possibilidade é utilizar Julius Randle por mais minutos na função.

Uma das opções de troca para o Knicks, até que Mitchell Robinson esteja pronto para retornar às quadras, seria o pivô Walker Kessler, do Utah Jazz. Apesar de o jogador ser um dos líderes em tocos e ótimo nos rebotes, Kessler perdeu espaço no esquema de Will Hardy. Então, é possível que o time de Nova York volte a conversar com a direção do Jazz.

Por outro lado, o time ainda poderia retomar a negociação por Clint Capela, do Atlanta Hawks. Knicks e Hawks conversaram sobre troca recentemente, mas não foi para a frente. Portanto, sem a presença de Robinson até janeiro, existe a chance de Capela chegar.

Mas ainda assim, o Knicks reluta em mover algumas de suas peças. Isso porque não sobraram muitos jogadores “trocáveis”. No momento, apenas os reservas poderiam deixar a equipe em alguma negociação. Apesar de o nome de Julius Randle aparecer em rumores, Nova York quer manter o atleta.

No momento, os jogadores que poderiam sair do Knicks em troca seriam Miles McBride e Keita Bates-Diop. Juntos, eles vão receber US$7.4 milhões. No entanto, apenas com o salário de McBride (US$4.7 milhões) seria suficiente para negociar por Kessler. A questão é que a direção do Jazz vai querer escolhas de Draft. Mas ainda tem outro detalhe: as picks.

Como o Knicks não pode trocar a de 2026, pois já negociou a de 2027 (não pode trocar escolha de primeira rodada em dois anos consecutivos), só sobra a de 2030. Então, seria algo que a direção do Jazz teria de aceitar para seguirem em frente.

Mas se não for possível negociar com Utah, o Knicks ainda teria algumas alternativas para que Robinson volte como titular em janeiro. Seria em uma contratação de agente livre, pagando o mínimo para veteranos. Neste caso, JaVale McGee é um dos melhores jogadores disponíveis.

Aliás, o Knicks está abaixo do segundo apron, então a ideia seria seguir assim para não entrar em multas que poderiam complicar a equipe financeiramente para o futuro.

