Veja três opções de troca por pivôs no Knicks

O site TWSN sugeriu três opções de troca por pivôs ao New York Knicks. Após a saída de Isaiah Hartenstein, que assinou com o Oklahoma City Thunder, o time novaiorquino tem carência na posição 5. Hoje, conta apenas com Mitchell Robinson como opção minimamente confiável. Mas, o camisa 23 sofre com lesões e costumar deixar o Knicks “na mão”. Desse modo, a franquia ainda deverá tentar assinar com um pivô antes do início da temporada.

Entre as opções de troca por pivôs, o TWSN simula uma negociação do Knicks com o Charlotte Hornets. O alvo seria Nick Richards, hoje reserva imediato de Mark Williams. Na ausência do titular, o pivô jamaicano mostrou eficiência.

Além disso, Richards evolui a cada temporada. Na última, por exemplo, suas médias foram de 9,7 pontos e oito rebotes. Além disso, converteu 69,1% dos arremessos de quadra. Acima de tudo, Richards é um pivô atlético e faz o “trabalho sujo” no garrafão. Ou seja, protege o aro e pega rebotes. Portanto, seria de fácil encaixe no esquema de Tom Thibodeau.

De acordo com TWSN, o Knicks enviaria escolhas de Draft e algum jovem jogador pelo pivô de 26 anos. Em 2024/25, Richards vai receber US$5 milhões em salários. Desse modo, a franquia novaiorquina não precisaria gastar muitos ativos na negociação.

A segunda opção sugerida é Walker Kessler, do Utah Jazz. Após um bom começo na NBA, quando foi escolhido para o time ideal de novatos, o jovem pivô perdeu espaço no time de Salt Lake City. Em 2023/24, por exemplo, ele foi titular em apenas 22 dos 64 jogos que disputou. Suas médias, nessa campanha, foram de 8,1 pontos, 7,5 rebotes e 2,4 tocos.

Kessler também seria de fácil encaixe no Knicks. Afinal, ele é um bom protetor de aro. Aos 23 anos, o pivô vai receber US$3 milhões em salários na próxima temporada. Mas, em uma possível troca com o Jazz, a franquia novaiorquina teria de pagar um preço “salgado”. Conhecido por receber muitos ativos em trocas, o CEO do Jazz, Danny Ainge, pediria ao menos duas escolhas de primeira rodada por Kessler.

Fechando as opções de troca por pivôs ao Knicks, o TWSN aponta para Robert Williams, do Portland Trail Blazers. Com a seleção de Donovan Clingan no último Draft, e a manutenção de Deandre Ayton e Duop Reath, o ex-pivô do Boston Celtics se tornou negociável. Assim como Richards e Kessler, Williams também é um pivô defensivo. Desse modo, trata-se de um excelente protetor de aro. Em 2021/22, por exemplo, ele foi eleito para o segundo time ideal de defesa da NBA.

O pivô de 26 anos é o mais talentoso do trio, mas não consegue ficar saudável. Nas últimas duas temporadas, ele disputou apenas 41 de 164 jogos possíveis. Ou seja, esteve ausente em 75% das partidas. Em novembro de 2023, ele se submeteu a uma cirurgia no joelho direito. Portanto, uma negociação de alto risco para o Knicks.

Williams tem mais dois anos de contrato e US$25,7 milhões em salários a receber. Assim, é a opção mais “cara” entre as apresentadas pelo TWSN. Mas, devido às frequentes lesões, o valor de troca dele caiu bastante, o que pode despertar o interesse do Knicks. Escolhas futuras de Draft e contratos expirantes poderiam convencer o Blazers a abrir mão do pivô.

