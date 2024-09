Knicks seria favorito em troca por pivô do Blazers

O New York Knicks segue vinculado ao mercado na posição de pivô e pode estar de olho em uma troca com o Portland Trail Blazers. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o alvo seria o ex-jogador do Boston Celtics, Robert Williams, que ainda não atuou muito no Oregon devido às lesões. A franquia de New York perdeu Isaiah Hartenstein para o Oklahoma City Thunder e segue em busca de melhorar a posição.

“Eu diria que qualquer time que está buscando um pivô atualmente vai olhar para Robert Williams em Portland. Ele já era um reserva de Deandre Ayton e agora chegou Donovan Clingan do Draft. Eu acho que é mais fácil negociar Williams do que Ayton. Então, as equipes devem olhar para ele como uma oportunidade. Afinal, o mercado de pivôs está bem curto no momento. Acho que o New York Knicks certamente vai monitorar a situação”, afirmou o jornalista.

O pivô, que interessa ao Knicks, chegou no Blazers também em uma troca. Williams, Malcolm Brogdon e escolhas de Draft foram enviadas para a equipe no acordo que levou Jrue Holiday ao Boston Celtics. Com histórico de lesões acabou se tornou uma peça negociável na franquia.

Mas em Portland, novas lesões no joelho atrapalharam sua campanha. Ele disputou apenas seis partidas em 2023/24. Em todas, foi reserva. Como resultado obteve médias de 6.8 pontos, 6.3 rebotes, 1.2 roubo e 1.2 toco em 19.8 minutos em quadra.

Ayton, que também chegou em troca na última campanha, foi titular nas 55 partidas que disputou. As lesões de Williams abriram espaço para Duop Reath e Ibou Badji. E como citado por Windhorst, a chegada do calouro campeão universitário, Donovan Clingan, não deve aumentar seu espaço na rotação.

O Knicks deve ter Mitchell Robinson como titular na posição. Mas também enfrenta o histórico de lesões do pivô. Ele só disputou 31 jogos em 2023/24 e sofreu com uma fratura no tornozelo. O jogador chegou a se recuperar para os playoffs, mas novamente perdeu a reta final da campanha de New York com uma contusão no mesmo lugar. Nos últimos quatro anos, ele só passou dos 60 jogos em uma temporada.

Além disso, a equipe também não tem muita confiança em seus pivôs reservas. Afinal, nem Precious Achiuwa e nem Jericho Sims convencem nesse sentido. Então, se um pivô mais qualificado estiver no mercado, o Knicks certamente estará de olho.

Por fim, Windhorst também citou o interesse de New York no jovem pivô do Utah Jazz, Walker Kessler. A franquia de Salt Lake City, de acordo com vários rumores, o disponibilizou para trocas. New York foi muito citado como possível destino, mas um acordo não se concretizou.

