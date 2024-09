Blazers mostra bastidores do Draft de Donovan Clingan. Veja!

O Portland Trail Blazers revelou os bastidores da seleção de Donovan Clingan no Draft da NBA. Em um vídeo, a franquia mostrou os treinos pré-seleção e as considerações da equipe técnica a respeito do jovem pivô. No fim, o ex-jogador da Universidade de Connecticut foi draftado como a sétima escolha.

O vídeo com os bastidores, publicado no YouTube, tem cerca de dez minutos. De início, o GM assistente, Mike Schmitz, conduz uma reunião com os demais dirigentes para preparar o treino de Clingan. Segundo ele, o jovem chamou sua atenção durante todo o período em Uconn, graças a sua qualidade defensiva.

“Vê-lo bloquear arremesso após arremesso ou impactar o jogo em um nível tão alto defensivamente. Todos nós pensamos: ‘uau’. Sua percepção do jogo na defesa, sua resistência e envergadura. Além disso, sempre que entrava em quadra, mesmo contra os melhores da conferência, ele era tão impactante. Acho que ele foi o MVP como pivô reserva, um verdadeiro calouro”, comentou o dirigente, durante o vídeo.

Na sequência, Schmitz destacou o espírito vencedor de Clingan. O pivô, afinal, foi um dos destaques dos dois títulos da NCAA por Uconn. “Ele é tão focado em vencer. Na Universidade, esse era o papel dele, certo? Portanto, é um cara ansioso para competir e isso chamou nossa atenção”, afirmou.

O GM assistente ainda acrescentou sobre as qualidades de Clingan além de Uconn. Durante o ensino médio, por exemplo, o jovem calouro era conhecido por sua capacidade em espaçar a quadra. Assim, costumava arremessar do perímetro e ser até um segundo armador para a escola Central in Bristol.

“Além disso, era um protetor de aro, um ponto de referência e finalizador. Remontando ao treino e ao seu histórico, acho que ele arremessou 37 ou 38% de três no ensino médio. Então, ele tem um elemento diferente em seu jogo além do papel que desempenhou em Uconn. Portanto, combinando seu arremesso e histórico de trabalho, parecia uma escolha óbvia para nós”, afirmou.

Além disso, os bastidores reveleram os treinos de Donovan Clingan com o Blazers antes do Draft. Durante o treinamento, o novato impressionou por suas habilidades, mesmo com 2,18 metros. “Você normalmente não vê isso em um garoto de 20 anos. Então, dá para perceber que ele realmente vive e respira basquete”, completou o dirigente.

Por fim, o calouro encerrou o vídeo agradecendo pela chance no Blazers. “Escutar meu nome sendo escutado na noite do Draft é um sonho que tive por toda minha vida. Então, posso dizer que estou orgulhoso de mim mesmo. Claro, o trabalho não terminou, ainda tenho muito para fazer e mais sonhos para realizar”, afirmou Clingan.

