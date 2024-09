Tom Thibodeau planeja usar Julius Randle em nova função no Knicks

Tom Thibodeau indicou em entrevista recente que pode utilizar Julius Randle como pivô em alguns momentos pelo New York Knicks em 2024/25. A opção, que foi pouco utilizada nos últimos anos, passa a ser uma realidade com a insegurança nas opções abaixo de Mitchell Robinson, que será o titular na posição. A equipe perdeu Isaiah Hartenstein para o Oklahoma City Thunder na agência livre.

O técnico foi entrevistado pelo jornalista Steve Aschburner, que trabalha no site da NBA. Ele admitiu que ainda tem dúvidas para a função e que substituir Hartenstein será uma missão, acima de tudo, coletiva.

“Teremos que fazer isso de maneira coletiva. Afinal, é difícil repor uma peça como Isaiah. Então, estamos olhando para as possibilidades. Julius Randle jogando de pivô pode ser uma opção, por exemplo. Eu não quero fazer isso por muito tempo, porque exige muito do jogo físico. Mas acho que ele pode fazer isso por dez minutos por noite. Nos daria muitas vantagens no ataque”, explicou.

A posição é, de fato, um tema que preocupa o Knicks internamente. Robinson é o titular e tem a confiança da equipe, mas ele sofre com lesões há anos. Por outro lado, Precious Achiuwa é um pivô mais baixo e, em muitos momentos, esteve em seu melhor nível quando atuou como ala-pivô. Jericho Sims é a última opção, mas ainda não é provado no maior nível e precisaria mostrar mais para ganhar a confiança.

A possibilidade de usar Randle em uma formação mais baixa é uma novidade real. Thibodeau nunca foi muito fã da opção em seus anos com o jogador em New York. Isso, por exemplo, acarretou nos problemas com Obi Toppin.

O ala-pivô, que se tornou um destaque no Indiana Pacers, estava insatisfeito com seus minutos no Knicks. Afinal, ele pouco tinha chances de jogar quando Randle estava em quadra, já que o técnico sempre preferiu ter um pivô em quadra ao invés de utilizar os dois juntos.

Mas a presença de OG Anunoby e Josh Hart parece mudar as coisas na concepção do treinador. A maior versatilidade defensiva em seus alas é um dos principais pontos que fazem com que Thibodeau considere usar Julius Randle como pivô no Knicks na próxima temporada.

“Acho que ganhamos maneiras melhores de fazer isso nos últimos anos. Sobretudo com a presença de OG Anunoby, que pode defender qualquer posição. Podemos ter o mesmo com o próprio Randle e com Josh Hart. Então, você precisa ter o máximo de peças que te deem essa versatilidade para suprir a falta de um pivô, desde a proteção de aro ao tamanho. É por isso que essa opção se torna mais realista para nós”, afirmou o treinador.

Mas a equipe está de olho em opções no mercado para a função. Clint Capela, Walker Kessler e Robert Williams são alguns dos nomes que estiveram ligados ao time nas últimas semanas. Apesar de a opção de Randle na posição ser mais realista do que nunca, é certo também que New York quer encontrar novos jogadores para a função e pode fazer trocas ao longo de 2024/25 para isso.

