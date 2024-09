Por Knicks campeão, Julius Randle estaria aberto a redução de função

Qual é a função de Julius Randle em um projeto de New York Knicks campeão da NBA? Essa é uma pergunta que divide torcedores e analistas depois da última temporada. A equipe fez a sua melhor campanha nesse século na ausência do astro, então como vai ser reintegrá-lo agora? A boa notícia é que ele está disposto a ajudar. Segundo Ian Begley, da rede SportsNY, o ala-pivô estaria aberto a reduzir o seu espaço.

“Julius vai aceitar qualquer função que seja indicada, contanto que isso ajude o time a vencer. Ele está empolgado com o elenco e, por isso, confia que podem competir pelo título. Aposta que, assim que estiver saudável, pode construir algo especial ao lado de Mikal Bridges. E, acima de tudo, Julius quer conquistas em Nova Iorque”, cravou o experiente setorista da franquia.

O encaixe de Randle é alvo de discussão, em particular, pelo protagonismo crescente de Jalen Brunson. O armador tomou as rédeas do Knicks e virou uma referência da equipe. Por sua vez, o ala-pivô sempre foi um atleta que precisa da bola nas mãos para exibir o seu melhor basquete. Begley acredita que, apesar disso, a franquia vai seguir a aposta em ambos pelo reconhecimento que o veterano possui internamente.

Publicidade

“Esse time, em primeiro lugar, não estaria na posição em que está agora sem Julius. É importante lembrar que ele veio para Nova Iorque como agente livre quando ninguém queria jogar aqui. Lidou com críticas pesadas da torcida e mídia em seu primeiro ano, mas não sucumbiu à pressão. Deu a volta por cima e recolocou a equipe no TOP 4 do Leste em 2021”, relembrou o jornalista.

Leia mais sobre Julius Randle

Novo contrato

A construção de um Knicks com chances de ser campeão coloca ponto de interrogação na carreira de Julius Randle. Afinal, ele vai entrar no último ano garantido de contrato. Já é elegível a uma extensão de contrato que pode atingir US$181 milhões por quatro temporadas. Begley, no entanto, não acredita que o cenário caminhe para um acordo entre o ala-pivô e o time.

Publicidade

“Assim como no início da offseason, uma extensão de contrato ainda não é a prioridade de nenhum dos lados. Não tenho certeza, por enquanto, se algo poderia acontecer nas próximas três semanas para mudar isso. A minha aposta é que as duas partes já estão preparadas para iniciarem a temporada sem um acordo”, apontou o repórter, descrente sobre o acerto.

Begley sinaliza que a chance desse panorama mudar reside na cabeça do presidente de operações do Knicks, Leon Rose. E, talvez, só lá. “Julius tem uma opção para testar o mercado já no ano que vem. Então, esse cenário é simples. Se Leon acreditar que ele pode ajudar o time a vencer o título, vai seguir aqui. Não só agora, mas pelo futuro breve também”, concluiu.

Publicidade

Trocas

A permanência de Randle no Knicks não é uma questão duvidosa de hoje – e nem deve acabar ser resolvida agora. Não é segredo para ninguém que, nos bastidores, a equipe vem estudando cenários de troca envolvendo o ala-pivô. Mas os nova-iorquinos estão em uma condição privilegiada agora. De acordo com Zach Lowe, da ESPN, a franquia não sente a menor necessidade de negociá-lo nesse momento.

“Julius virou um jogador ofensivo que recebe críticas exageradas, pois traz muito valor para o seu time. Acho que as pessoas superestimam a movimentação de bola do time em sua ausência. Eram só pick-and-rolls entre Brunson e Isaiah Hartenstein, na maior parte do tempo. Por isso, Nova Iorque só vai negociá-lo se receber um retorno que os faça melhores agora. E deve ser assim mesmo”, apostou o comentarista.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA