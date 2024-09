Aposentado, Carmelo Anthony fala sobre voltar a ser jogador da NBA

Durante o episódio mais recente de seu podcast 7PM in Brooklyn, Carmelo Anthony falou sobre uma possível volta como jogador da NBA. Com seu filho Kiyan sendo cotado para o Draft de 2026, o ex-atleta de 40 anos foi questionado se voltaria às quadras para ter a mesma experiência de LeBron James com Bronny.

“Não sinto vontade de voltar quando vou para os jogos”, respondeu Anthony. “Se eu estiver no ginásio treinando, vou sentir vontade. O processo para se preparar a jogar profissionalmente é tão rigoroso. Mas se eu estivesse para voltar, onde me colocariam? Não vão me colocar entre os dez primeiros jogadores da rotação. Estou ocupado. Ainda treino com meu filho. Então, ainda estou em atividade. Só que não tenho que pensar em voltar a esse nível de preparação”.

Anthony se aposentou oficialmente das quadras em maio de 2023, mas estava sem time desde a temporada 2021/22. De acordo com uma entrevista de novembro de 2023, ele “está em paz com sua trajetória na NBA”.

“É estranho usar a palavra ‘feliz’, mas estou feliz”, disse sobre sua aposentadoria para a revista GQ. “Foi difícil chegar nisso, mas estou em paz”.

Seu último ano na NBA foi com o Los Angeles Lakers. Apesar da equipe ter vencido apenas 39 jogos e ficado de fora do play-in, pode se dizer que foi uma boa maneira para o ala ter encerrado sua carreira. Aos 38 anos, foi usado como sexto homem do time. Como resultado, anotou 13.3 pontos e 4.2 rebotes em 44.1% de aproveitamento ao longo de 69 jogos.

Antes disso, Anthony havia passado a maior parte da temporada 2018/19 como agente livre. Em seguida, foi recrutado pelo Portland Trail Blazers, conseguiu retornar à NBA e jogou por mais três temporadas.

Jogar com o filho

Se Carmelo Anthony voltasse para a NBA, roubaria o título de LeBron James de jogador mais velho em atividade. Além disso, teria a chance de repetir o feito do amigo e jogar na NBA ao lado de seu filho Kiyan. Mas isso seria difícil. De acordo com a ESPN, Kiyan é o 36º melhor jogador de sua classe, sendo um prospecto bem melhor ranqueado do que Bronny já foi. No entanto, ele só poderá entrar na NBA em 2026, fazendo com que seu pai tivesse que continuar ativo até os 42 anos.

