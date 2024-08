Carmelo Anthony: “Não entendo rumores de troca com Zach LaVine”

Gerenciar uma equipe da NBA é um trabalho complexo. Afinal, o basquete é uma parte das operações de uma empresa que precisa atender a vários objetivos com o time que coloca em quadra. Mas, para os jogadores, a análise sempre vai se limitar a um ponto: certo atleta é bom? Por isso, Carmelo Anthony não consegue compreender os rumores de troca e falta de interessados em Zach LaVine.

“O nome de Zach está circulando por aí e realmente não entendo o que acontece, pois ele é talentoso demais. Contrate esse cara para a sua equipe, crie uma boa situação e vai ver como ele é bom. Para mim, não existe motivo para um jogador desse patamar estar em rumores o tempo inteiro. Afinal, é um talento fora da curva. Mas isso é só a minha opinião”, apontou o veterano, em seu podcast.

Parece consenso entre torcida e analistas que LaVine ainda precisa provar que pode ser um jogador de time vencedor. Teria que aceitar, antes de tudo, um papel secundário e menor do que exerceu no Chicago Bulls. Mas, ao mesmo tempo, isso seria muito pouco para justificar os seus mais de US$40 milhões anuais. Anthony esteve em uma situação semelhante, então sabe como é um momento difícil para qualquer jogador.

“Quando as pessoas dizem que não querem que jogue mais da forma como joga, você precisa mudar a abordagem. Eles querem prendê-lo em uma caixinha do que esperam que seja, em síntese. Então, a pergunta é: você vai aceitar ou se conformar com isso? Não é simples porque essa decisão pode significar reconstruir o seu estilo de jogo do zero”, explicou o ídolo do New York Knicks.

Reconstrução

Carmelo Anthony, no entanto, sabe que a possível troca de Zach LaVine faz parte de um panorama mais complexo. Nenhuma transação na NBA, em primeiro lugar, se resume à qualidade dos jogadores envolvidos. O Chicago Bulls acumula resultados decepcionantes e, assim, “flerta” com uma reconstrução. O ídolo vê a situação de LaVine mais como produto do momento time do que do seu talento e potencial.

“Chicago está em uma encruzilhada, pois precisam tomar uma decisão agora. Eles têm que definir o que vão fazer nos próximos três a cinco anos. É hora de tentar mudar as coisas. Você não vai ser campeão nas próximas temporadas, então esse é o momento para criar um plano de ação. E, acima de tudo, confiar nesse processo”, aconselhou o futuro integrante do Hall da Fama.

No fim das contas, Anthony acredita que a troca não só é a melhor opção para todos. Tornou-se, de certa forma, o único jeito dos envolvidos darem um passo à frente em suas vidas. “Zach pode não fazer parte dos planos, assim como DeMar DeRozan não fará. E isso não é uma crítica a nenhum deles. Trata-se do caminho, em síntese, que cada um deve seguir de agora em diante”, concluiu.

Sem troca

No entanto, ao que tudo indica, a troca de LaVine não vai sair tão cedo. O Bulls tenta negociá-lo há mais de um ano e, mais uma vez, esbarra na falta de interessados. Não existe mercado para o atleta no momento, assim como em outros momentos. O que fazer, então? Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, a franquia já “jogou a toalha” sobre a situação em curto prazo.

“Chicago, por enquanto, adotou uma postura de aceitação sobre a situação de Zach. Já entendem que é provável que ele inicie a próxima temporada no elenco, pois realmente não existe interesse no mercado. Como resultado, vão precisar ajudá-lo a recuperar um pouco do seu valor nos próximos meses. Só assim para encontrarem um novo time para ele via troca”, detalhou o jornalista.

