Carmelo Anthony não se impressiona com Zion Williamson mais magro

Zion Williamson impressionou a internet com imagens recentes bem mais magro, mas Carmelo Anthony está com o pé atrás. É óbvio que o ex-jogador gostou da sinalização de esforço do jovem craque, assim como a torcida do New Orleans Pelicans. Mas será que isso é realmente sustentável? O veterano ainda não está pronto para confiar na forma física renovada do ala-pivô em longo prazo.

“Zion parece estar na melhor forma física da sua vida. No entanto, a questão não é essa. Entrar em forma é uma coisa, mas mantê-la é o principal. Precisa permanecer daquele jeito durante uma temporada, por exemplo. A verdade é que a gente não sabe se fará tudo o que for necessário para continuar assim. Mas ele já conseguiu provar que pode ter aquele corpo”, disse o atleta aposentado, em seu podcast.

Carmelo fala sobre as dificuldades de Williamson com algum conhecimento de causa. O ex-ala, afinal, também teve problemas de peso na sua longa estadia na NBA – embora bem menos comentados. No final da carreira, aliás, ficou bem mais magro para tentar alongar a permanência como profissional. Por isso, ele sabe que essa é uma batalha constante e travada no dia a dia.

Publicidade

“Manter o foco na forma física é o desafio de Zion agora. E, mais do que isso, entender como pode fazer esse trabalho em longo prazo. A temporada é muito longa e, por isso, você realmente precisa se cuidar todos os dias para manter o corpo. É uma luta diária, pois não há dias de relaxamento. Não tem descanso nessa batalha”, alertou o futuro integrante do Hall da Fama.

Leia mais sobre Zion Williamson

Hora de trabalhar

Apesar de só ter 24 anos, Williamson caminha para o sexto ano como jogador da NBA. É o momento em que vários jogadores costumam viver, de fato, uma mudança de postura dentro e fora de quadra. Eles já estão consolidados na liga e, assim, as suas pretensões competitivas começam a crescer. Carmelo acredita que o emagrecimento pode ser o primeiro sinal dessa transformação na carreira do líder do Pelicans.

Publicidade

“Nós adoramos histórias de adversidade e superação. Adoramos uma boa volta por cima. Portanto, todos sempre vamos torcer para Zion. Sempre. Mas chegou a hora de mostrar para si mesmo que está levando a carreira a sério. Ele teve as primeiras temporadas na NBA para aproveitar a fama e se divertir. Agora, no entanto, é o momento do trabalho”, cravou o lendário pontuador.

Anthony, mais uma vez, fala sobre esse assunto com conhecimento de causa. Afinal, ele também conviveu com a badalação de ser um prospecto de elite. “A gente ouve, desde muito jovem, que somos o ‘cara’. Isso cresce com você. Mas, em algum momento, nós precisamos transformar o que é só discurso em realidade. Essa é a curva de Zion, a partir de agora”, concluiu.

Publicidade

Volta para casa

As imagens de Zion Williamson mais magro “viralizaram” e chegaram ao conhecimento de Carmelo Anthony depois de um evento na Carolina do Norte. Ele retornou à cidade em que fez o ensino fundamental para promover um treino público de basquete para crianças. Mais de 200 garotos e garotas apareceram para ter a chance de conhecer o ídolo local. Foi a primeira vez em mais de dois anos que o craque visitou a pequena Spartanburg.

“Isso é muito importante para mim porque esse é o lugar em que apareci para o mundo. As pessoas conheceram o Zion já no basquete colegial, mas Spartanburg já me via jogar desde criança. Essa cidade me ‘abraçou’ e, de certa forma, me adotou. Então, nada mais correto do que voltar para cá e mostrar amor com essa comunidade”, afirmou a referência do time de Nova Orleans.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA