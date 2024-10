Mikal Bridges descarta quebrar recorde de ex-Lakers na NBA

É incomum ver um jogador com longa sequência ativa na era do load management. Mas, dentro do possível, há um atleta desafiando as convenções desses tempos. Mikal Bridges registra 474 jogos seguidos na NBA e, assim, é quem mais está próximo no momento do recorde de AC Green, ex-Los Angeles Lakers. No entanto, ele entende que ainda precisa de mais de 700 partidas sem descanso para alcançá-lo. Ou seja, não deve acontecer.

“Sinceramente, eu não acho que haja chance de atingir esse recorde. Quero descobrir, aliás, o que AC estava fazendo no fim da sua sequência. Fico imaginando se entrava e saía de quadra a cada minuto, sei lá. Mas prometo que não vou tão longe para manter essa série ativa. Para mim, tudo gira em torno de simplesmente tentar jogar todas as partidas possíveis”, contou o novo reforço do New York Knicks.

Bridges foi escolhido na loteria do draft de 2018 e, desde então, não parou. Ele nunca esteve indisponível e ficou fora de um jogo desde que se tornou profissional. Até teve uma temporada de 83 partidas, aliás, por uma troca durante a campanha. Jogadores viveram várias lesões no período, mas o ala aproveita uma saúde inabalável. Ele não tem problemas em creditar um pouco disso ao acaso ou sorte.

“As pessoas me perguntam qual é o segredo, mas o fato é que não tem nada disso. Eu sou um abençoado, em síntese. Acho que tenho ossos finos e, por isso, aguento esses jogos seguidos. Faço o trabalho de recuperação e a parte de academia sem ‘trapaças’. Sigo todas as orientações para prevenir lesões e, na verdade, nada muito além disso”, revelou o ala de 28 anos.

Acordando

O recorde de AC Green envolve absurdos 1192 jogos seguidos disputados. Ou seja, não é só um discurso: Mikal Bridges possui chances mínimas de alcançar o ex-Lakers nessa marca histórica da NBA. Se acontecer, vai demorar muitos anos. Mas, enquanto isso, o titular do Knicks vive uma partida de cada vez cuidando de sua saúde. Ou melhor, vive uma manhã seguinte de cada vez.

“Eu nunca estou simplesmente relaxando, pois o meu relaxamento é a recuperação do meu corpo e coisas assim. O meu pensamento está em sempre acordar bem no outro dia. Você pode até se sentir bem após uma partida, mas sentirá os reflexos depois do sono. Então, eu trabalho hoje – logo depois do jogo – para me sentir bem amanhã”, explicou o especialista defensivo.

Talvez, o mais próximo de um segredo que Bridges tenha sobre esse tema é aprender com tudo o que vê na liga. “Sinto que, conforme o tempo passou, aprendi e adicionei métodos à minha rotina. Eu conheci uma técnica de agulhamento, por exemplo, que ajudou-me muito no ano passado. Enfim, sempre faço pequenas adições para eu me manter saudável”, completou.

Sacrifício

É seguro dizer que Bridges, por mais orgulho que tenha de sua sequência, prefere ser campeão da NBA a mantê-la. Ele já esteve em uma final da liga pelo Phoenix Suns, mas não chegou ao topo. Por isso, com o Knicks, encontra a sua mais sólida segunda chance de voltar à decisão. O time é uma das grandes ameaças ao Celtics no Leste. Se a sua sequência tiver que ser sacrificada no caminho para o título, ele está pronto para isso.

“Nós temos um elenco bem talentoso, a princípio. Se você quer ser uma equipe muito boa, ótima, é preciso sacrifício. Todos vão ter que se sacrificar um pouco, certamente. Precisamos que todos não só estejam dispostos a isso, mas também alinhados com o objetivo”, concluiu o experiente ala.

