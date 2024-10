LeBron James quebra recorde de arremessos não convertidos da NBA

Na abertura da temporada de 2024/25 aconteceram dois feitos históricos. Além de LeBron James ter se tornado o primeiro jogador da NBA a jogar ao lado do filho, ele também quebrou o recorde de arremessos não convertidos. Desse modo, a vitória de terça-feira (22) contra o Minnesota Timberwolves vai ser um dia que ele nunca esquecerá.

Iniciando sua 22ª temporada, o astro já havia errado um total de 14.476 arremessos ao longo de sua carreira. Então, LeBron James precisava errar mais seis arremessos para quebrar o recorde de 14.481 de Kobe Bryant na NBA e assim o fez. O ala de 39 anos jogou quase 35 minutos e acertou sete dos 16 arremessos que tentou. Ao todo, anotou 16 pontos, cinco rebotes, quatro assistências e dois tocos.

LeBron quebrou o recorde após errar uma bandeja ao ser defendido no contra ataque por Donte DiVincenzo. No entanto, por conta da estreia oficial de Bronny James na NBA, a nova marca passou despercebida.

Apesar do recorde ser algo negativo, ele só reforça a marca que LeBron ainda está deixando na NBA. Ele é o jogador com mais minutos jogados e mais pontos marcados na história do basquete profissional. Então, é algo natural. Para se quebrar um recorde destes é necessário ter a bola em suas mãos constantemente e isso só os superastros da liga conseguem.

Quando se analisa a lista de jogadores com mais arremessos não convertidos da história da NBA, isso se torna claro. Bryant, o antigo detentor do recorde, é uma lenda. Mas também todos os 27 primeiros atletas da lista estão no Hall da Fama ou serão no futuro. Joe Johnson, que ocupa a 28ª posição com um total de 9.897 erros, é o primeiro que se questionável se fará parte desse clube seleto.

Além disso, vale reforçar que o recorde condiz ao total de arremessos errados e não a o aproveitamento da carreira de James. Ao longo de seus 22 anos na NBA, ele jogou de 1493 jogos, tentando 29.329 e acertando 14.844 bolas. Desse modo, possui 50.6% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

Nesta semana, o jornalista Shams Charania, do canal ESPN, noticiou que há a possibilidade que o veterano continue até 2027 em atividade. Portanto é provável que ele também se torne o primeiro da história a errar 15 mil arremessos e o primeiro a fazer 40 mil pontos.

