LeBron James deve jogar mais dois anos na NBA, garante jornalista

Aos 39 anos, há o questionamento sobre quando LeBron James vai parar de jogar na NBA. Um dos grandes nomes da história da liga, o astro do Los Angeles Lakers já quebrou diversos recordes e realizou o sonho de jogar ao lado do filho Bronny James na atual temporada. No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o veterano deve permanecer em atividade por pelo menos dois anos.

Em participação no programa The Pat McAfee Show, o jornalista revelou que LeBron James deve parar de jogar apenas ao término da temporada 2025/26.

“Contando a temporada 2024/25, acho que LeBron James ainda jogará por pelo menos mais dois anos. Talvez um terceiro ano também. Mas isso é uma coisa potencial mesmo, não existe certeza”, cravou Charania.

James chegou a dar indícios de que se aposentaria após a campanha de 2022/23, quando Los Angeles foi varrido pelo Denver Nuggets nas finais da Conferência Oeste. No entanto, após uma offseason de mistério, James confirmou que seguiria em atividade.

Após a nova eliminação para a franquia do Colorado em 2024/25, ainda na primeira rodada dos playoffs, o Charania publicou um artigo em que dizia que o camisa 23 atuaria por pelo menos mais dois anos antes de uma aposentadoria. Agora, o jornalista confirmou a previsão e, apesar de até especular um possível terceiro ano, explicou que a próxima campanha tem várias particularidades que podem ser atraentes ao fim da carreira do craque.

“A temporada 2025/26 pode ser um ótimo momento para que ele aposente. Afinal, o All-Star Game será em Los Angeles. Além disso, será o 23ª ano do camisa 23, que se tornaria o atleta com mais temporadas na carreira em todos os tempos na NBA. Então, a próxima campanha pode ser um grande momento e o mais provável para que LeBron James deixe de jogar na NBA”, explicou o insider.

Entretanto, a longevidade do astro não permite duvidar que ele poderia atuar por uma terceira campanha, em 2026/27. Ainda de acordo com o jornalista da ESPN, não seria uma surpresa caso ele ainda jogasse mais uma temporada.

“Como eu disse, acho que a próxima temporada seria o momento ideal. Mas não fique surpreso se ele ainda ficar e jogar uma terceira campanha em 2026/27. De qualquer forma, acho que nós saberemos antes de acontecer. James deve ter o momento de despedida que Kobe Bryant e Vince Carter tiveram recentemente. Então, nós teremos certeza”, concluiu.

LeBron abriu seu 22° ano na NBA na última terça-feira (22) em duelo com o Minnesota Timberwolves. Não foi uma atuação brilhante do ala, mas ele ainda foi importante para o triunfo em casa. Afinal, marcou 16 pontos, cinco rebotes e quatro assistências em 34 minutos na quadra.

