É oficial: Com Bronny, LeBron James é o primeiro jogador a atuar na NBA ao lado de filho

É oficial! Pela primeira vez na história, um pai jogou ao lado de seu filho em um jogo de temporada regular. Como esperado, LeBron e Bronny James compartilharam a quadra da NBA nesta terça-feira (22), no confronto entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, na Crypto.com Arena. O momento aconteceu no segundo quarto da partida.

A parceria histórica entre LeBron e Bronny James se tornou possível após o Draft da NBA. A franquia da Califórnia, afinal, atendeu ao desejo de seu ídolo e selecionou o jovem armador na 55ª posição. Desde então, a história já estava escrita, faltando apenas o momento oficial para consagrá-los como os primeiros a atingirem esse feito.

A entrada de Bronny no jogo também quebrou outro recorde na liga. LeBron e Bronny se tornaram a dupla de pai e filho com mais pontos combinados na história da NBA. Antes deles, o recorde pertencia a Kobe Bryant e Joe “Jellybean” Bryant, que somavam 38.895 pontos em suas respectivas carreiras.

LeBron, sozinho, já acumula mais de 40 mil pontos em sua trajetória, sendo o maior pontuador da história da NBA. Ou seja, com dois mil pontos a mais do que a dupla Bryant, bastou Bronny entrar em quadra para somar ao lado do pai e garantir o primeiro lugar nesse recorde.

Companhia ilustre

LeBron e Bronny foram os primeiros a atingir esse feito na NBA, mas não nos esportes americanos. Entre 1990 e 1991, Ken Griffey Sr. e Jr. vestiram a camisa do Seattle Mariners na MLB, tornando-se a primeira dupla de pai e filho a jogar juntos. Eles, inclusive, estiveram presentes na Crypto.com Arena para presenciar mais um momento histórico.

“Na verdade, vou ao jogo e vou levar meu pai”, disse Griffey Jr. ao podcast The Road to Cooperstown antes do confronto. “Primeiro pai e filho a jogar beisebol, agora primeiro pai e filho a jogar basquete. É um grande momento para meu pai e para mim. Nós fizemos história, agora vamos assistir à história.”

Momento protocolar

De acordo com a imprensa americana, a estreia de Bronny ao lado de LeBron foi mais simbólica do que prática. O Lakers teria utilizado o jovem principalmente para realizar o sonho do camisa 23 de jogar com o filho. Não há, no entanto, grandes expectativas de que Bronny tenha muitos minutos em quadra no restante da temporada.

Com números ainda pouco expressivos, Bronny deve seguir para a G League. O técnico do time de desenvolvimento dos Lakers, Dane Johnson, já confirmou que os calouros do time, incluindo Dalton Knecht, 17ª escolha do Draft, deverão passar por esse processo. A informação havia sido antecipada por Adrian Wojnarowski em julho.

“A expectativa é que ele atue na G League, como qualquer prospecto de 19 anos selecionado na segunda rodada do draft. Ele deve fazer parte do elenco inicial para entrar em quadra ao lado do pai, o que será um evento de grande atenção. Depois disso, passará a maior parte da temporada na liga de desenvolvimento”, revelou o renomado jornalista.

Mais história

Além da estreia ao lado de Bronny, a temporada 2024/25 reserva outros momentos históricos para LeBron. Contra o Wolves, ele iniciou sua 22ª temporada, igualando o recorde de Vince Carter como o jogador com mais temporadas disputadas na NBA.

Além disso, LeBron está a apenas 850 minutos de superar Kareem Abdul-Jabbar e se tornar o jogador com mais tempo de quadra em temporadas regulares. Com mais 69 partidas, ele também assumirá a vice-liderança em jogos disputados (1.561), atrás apenas de Robert Parish (1.611).

Por fim, se o Lakers vencer 35 dos 82 jogos da temporada regular, LeBron será apenas o quarto jogador a alcançar mil vitórias na NBA. Até hoje, apenas Kareem Abdul-Jabbar (1.074), Robert Parish (1.014) e Tim Duncan (1.001) atingiram esse marco.

