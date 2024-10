Warriors não escolheu Bronny no Draft em respeito a LeBron James

O Golden State Warriors teve real interesse em selecionar Bronny James, o filho de LeBron, no Draft de 2024, mas optou por outro atleta. Isso porque, de acordo com Ramona Shelburne, da ESPN, a franquia gostou dos trabalhos do jovem atleta e já teve interessa na contratação de seu pai.

“O Warriors, que tentou trocar por LeBron James na última temporada, estava interessado em obter Bronny no Draft de 2024. Eles gostaram de suas habilidades em treinos prévios e o tinham como uma possibilidade para a pick 52. Mas não o fizeram, e ele sobrou para Los Angeles na 55″, revelou a jornalista.

A escolha do Warriors no último Draft era na posição 52. Portanto, um pouco antes do Lakers, que tinha a 55 e selecionou o filho de LeBron. Golden State, por sua vez, optou por Quinten Post, pivô holandês que garantiu um contrato two-way com a franquia. Bronny conseguiu um contrato totalmente garantido no rival da Califórnia.

Não há grandes riscos em perder um calouro nessa faixa do Draft. Aliás, as únicas escolhas 55 que têm tido algum espaço em times da NBA de forma recente são o brasileiro Gui Santos, no próprio Warriors, e o ala Aaron Wiggins, do Oklahoma City Thunder. Mas o time de San Francisco não estava de olho apenas no novato.

Como a jornalista disse, a franquia esteve em altos rumores e chegou até a entrar em contrato com o Lakers para entender a situação de LeBron, pouco antes da última trade deadline . O cenário não se cumpriu. Então, selecionar o filho do astro seria uma maneira perfeita para fazer com que ele “forçasse” seu caminho até o Warriors.

O desejo e o gosto de jogar com Stephen Curry ficaram claros nas Olimpíadas. A união com o armador, Draymond Green e um elenco de versatilidade, reuniria possibilidades interessantes de um quinto título. Ainda assim, a franquia resolveu não ir tão longe. E isso tem haver com os próprios desejos do camisa 23.

“Acho que o Draft de Bronny teria sido uma jogada astuta para o Warriors, e a equipe teve essa chance. O tiraria do Lakers, e talvez até deixaria a agência livre de LeBron mais animada. Já pensou se ele negocia com Golden State? Bom, de qualquer forma, minhas fontes disseram que no fim, os desejos de James foram respeitados pela franquia, e ele vai jogar com o filho em Los Angeles, onde deve se aposentar em algum tempo”, concluiu Shelburne.

Por fim, quando o processo foi se aproximando, vários rumores disseram que o próprio calouro e seu agente Rich Paul, estavam descartando outros times, e preparando seu caminho para Los Angeles.

